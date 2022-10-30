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Дни ангела в ноябре: как правильно назвать ребенка и кого не забыть поздравить

Фото: Дни ангела в ноябре 2022 (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Календарь дней ангела называется Святцы. Таким календарем пользовались с древних времен и старались дать новорожденному имя в честь того святого, в чей день он родился. Считается, что святой даст покровительство ребенку.

В современном мире детям стали давать двойные имена - мирское и по календарю-Святцам. А еще по этому календарю отмечают именины - поздравляют людей, которые носят такие же имена, как и у святых. Особенно это касается больших церковных праздников.

Кто будет отмечать именины в ноябре 2022 года и какое имя можно выбрать ребенку по дате рождения - читайте ниже.

1 ноября: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян, Клеопатра.

2 ноября: Александр, Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Матрена.

3 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза, Пелагея.

4 ноября: Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета, Анфиса, Елизавета.

5 ноября: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Емельян, Игнат, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.

6 ноября: Акакий, Алексей, Афанасий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр, Ян.

7 ноября: Валерий, Матрена.

8 ноября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

9 ноября: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.

10 ноября: Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Прасковья, Феврония.

11 ноября: Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

12 ноября: Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона.

13 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Ян.

14 ноября: Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана, Юлиания.

15 ноября: Константин, Маркиян, Альберт, Домна.

16 ноября: Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния.

17 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян, Федор, Клементина.

18 ноября: Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

19 ноября: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Матрена, Нина, Серафима.

20 ноября: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.

21 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа.

22 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Матрена.

23 ноября: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга.

24 ноября: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

25 ноября: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.

26 ноября: Герман, Иван, Ян.

27 ноября: Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна.

28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.

30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как может измениться календарь, если Украина полностью перейдет на празднование Рождества 25 декабря.

А еще писали о том, какие праздники будем отмечать в ноябре 2022 года.

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