Дні ангела у листопаді: як правильно назвати дитину та кого не забути привітати
Календар днів ангела називається Святці. Таким календарем користувалися з давніх-давен і намагалися дати новонародженому ім'я на честь того святого, в чий день він народився. Вважається, що святий дасть заступництво дитині.
У світі дітям стали давати подвійні імена - мирське і за календарем-Святцам. А ще за цим календарем відзначають іменини – вітають людей, які мають такі ж імена, як і у святих. Особливо це стосується великих церковних свят.
Хто відзначатиме іменини у листопаді 2022 року та яке ім'я можна обрати дитині за датою народження - читайте нижче.
1 листопада: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян, Клеопатра.
2 листопада: Олександр, Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Ян, Аріна, Ірина, Мотрена.
3 листопада: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Яків, Ян, Аза, Пелагея.
4 листопада: Олександр, Василь, Володимир, Вольдемар, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Павло, Серафим, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Гликерія, Єлизавета, Анфіса, Єлизавета.
5 листопада: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Омелян, Гнат, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія.
6 листопада: Акакій, Олексій, Опанас, Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро, Ян.
7 листопада: Валерій, Мотрена.
8 листопада: Антон, Опанас, Василь, Дмитро.
9 листопада: Андрій, Валентин, Марк, Нестор, Капітоліна.
10 листопада: Арсен, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Еммануїл, Ян, Ганна, Неоніла, Параска, Февронія.
11 листопада: Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Павло, Тимофій, Пилип, Ян, Агата, Анастасія, Ганна, Марія.
12 листопада: Олександр, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Юліан, Альона, Анастасія, Олена, Ілона.
13 листопада: Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Ібрагім, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Станіслав, Степан, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Ян.
14 листопада: Адріан, Олександр, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Петро, Сава, Теодор, Федір, Хома, Яків, Ян, Агрипина, Єлизавета, Уляна, Юліана, Юліанія.
15 листопада: Костянтин, Маркіян, Альберт, Домна.
16 листопада: Аїфал, Олександр, Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Євдокія, Світлана, Фотинія.
17 листопада: Олександр, Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Симон, Степан, Ян, Федір, Клементина.
18 листопада: Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихін.
19 листопада: Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотрена, Ніна, Серафима.
20 листопада: Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлизавета.
21 листопада: Гаврило, Михайло, Павло, Рафаель, Марта, Марфа.
22 листопада: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян, Євстолія, Мотрена.
23 листопада: Олександр, Олексій, Аполлон, Борис, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Петро, Родіон, Серафим, Ераст, Ян, Ганна, Ольга.
24 листопада: Антон, Опанас, Віктор, Євген, Максим, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія.
25 листопада: Олександр, Опанас, Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян.
26 листопада: Герман, Іван, Ян.
27 листопада: Олександр, Олексій, Аристарх, Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Теодор, Федір, Філіпп, Ганна.
28 листопада: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Філіпп, Хома.
29 листопада: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян.
30 листопада: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян, Вікторія.
До речі, раніше ми розповідали про те, як може змінитись календар, якщо Україна повністю перейде на святкування Різдва 25 грудня.
А ще писали про те, які свята відзначатимемо у листопаді 2022 року.