Дни ангела в ноябре: как правильно назвать ребенка и кого не забыть поздравить

Календарь дней ангела называется Святцы. Таким календарем пользовались с древних времен и старались дать новорожденному имя в честь того святого, в чей день он родился. Считается, что святой даст покровительство ребенку.

В современном мире детям стали давать двойные имена - мирское и по календарю-Святцам. А еще по этому календарю отмечают именины - поздравляют людей, которые носят такие же имена, как и у святых. Особенно это касается больших церковных праздников.