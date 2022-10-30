Дни ангела в ноябре: как правильно назвать ребенка и кого не забыть поздравить
Календарь дней ангела называется Святцы. Таким календарем пользовались с древних времен и старались дать новорожденному имя в честь того святого, в чей день он родился. Считается, что святой даст покровительство ребенку.
В современном мире детям стали давать двойные имена - мирское и по календарю-Святцам. А еще по этому календарю отмечают именины - поздравляют людей, которые носят такие же имена, как и у святых. Особенно это касается больших церковных праздников.
Кто будет отмечать именины в ноябре 2022 года и какое имя можно выбрать ребенку по дате рождения - читайте ниже.
1 ноября: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс, Ян, Клеопатра.
2 ноября: Александр, Артем, Герман, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Ян, Арина, Ирина, Матрена.
3 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Илларион, Константин, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза, Пелагея.
4 ноября: Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григорий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета, Анфиса, Елизавета.
5 ноября: Александр, Владимир, Вольдемар, Елисей, Емельян, Игнат, Максим, Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.
6 ноября: Акакий, Алексей, Афанасий, Иван, Ираклий, Лаврентий, Николай, Петр, Ян.
7 ноября: Валерий, Матрена.
8 ноября: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
9 ноября: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.
10 ноября: Арсений, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Эммануил, Ян, Анна, Неонила, Прасковья, Феврония.
11 ноября: Алексей, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Ибрагим, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Ян, Агата, Анастасия, Анна, Мария.
12 ноября: Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан, Алена, Анастасия, Елена, Илона.
13 ноября: Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Ибрагим, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Станислав, Степан, Теодор, Трофим, Федор, Яков, Ян.
14 ноября: Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Иван, Кузьма, Петр, Савва, Теодор, Федор, Фома, Яков, Ян, Агриппина, Елизавета, Ульяна, Юлиана, Юлиания.
15 ноября: Константин, Маркиян, Альберт, Домна.
16 ноября: Аифал, Александр, Богдан, Василий, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Анна, Евдокия, Светлана, Фотиния.
17 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья, Исмаил, Николай, Симон, Степан, Ян, Федор, Клементина.
18 ноября: Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.
19 ноября: Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Константин, Лука, Никита, Николай, Павел, Александра, Ефросинья, Клавдия, Матрена, Нина, Серафима.
20 ноября: Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Иван, Илларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Елизавета.
21 ноября: Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа.
22 ноября: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Матрена.
23 ноября: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга.
24 ноября: Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.
25 ноября: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Теодор, Федор, Ян.
26 ноября: Герман, Иван, Ян.
27 ноября: Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор, Федор, Филипп, Анна.
28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.
29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.
30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян, Виктория.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как может измениться календарь, если Украина полностью перейдет на празднование Рождества 25 декабря.
А еще писали о том, какие праздники будем отмечать в ноябре 2022 года.