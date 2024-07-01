Дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем
Понеділок 01 липня 2024 08:00
Дні ангела у липні 2024 (фото: freepik.com)
Іменини - чудова нагода привітати друзів і близьких зі святом їхнього святого покровителя. У липні день ангела святкують багато популярних імен, тож не забудьте підготувати щирі побажання для рідних і близьких людей.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини у липні за новим і старим календарем.
Іменини у липні 2024 за новим стилем
1 липня: Олексій, Іван, Василь, Дем'ян, Костянтин, Кузьма, Аркадій, Лев, Павло, Петро, Ангеліна
2 липня: Арсеній
3 липня: Михайло, Олександр, Іван, Костянтин, Антон, Василь, Георгій, Демид, Марк, Анатолій, Родіон, Фома
4 липня: Андрій, Богдан, Дмитро, Олексій, Марк, Михайло, Микола, Федір, Олександра, Марта, Ольга, Тетяна, Анастасія, Марія
5 липня: Василь, Сергій, Степан, Афанасій, Ганна, Варвара, Єлизавета
6 липня: Валентин, Василь, Анатолій, Антон, Віктор, Федір, Гліб, Марта, Уляна, Юліана
7 липня: Павло, Сергій, Герман, Лук'ян, Остап, Євдокія, Єфросинія
8 липня: Олександр, Федір, Сава
9 липня: Іван, Олександр, Андрій, Михайло, Федір, Кирило, Костянтин
10 липня: Данило, Олександр, Антон, Петро, Степан, Георгій, Леонтій, Нестор
11 липня: Іларіон, Аркадій, Лев, Ольга, Олена, Ілона
12 липня: Іван, Михайло, Арсеній, Григорій, Гавриїл, Федір, Вероніка, Марія
13 липня: Антон, Степан, Гавриїл, Юліан
14 липня: Микола, Іван, Костянтин, Петро, Степан, Федір
15 липня: Василь, Петро, Володимир
16 липня: Павло, Петро, Іван, Федір, Яків, Юлія, Валентина
17 липня: Леонід, Маргарита, Марина, Вероніка
18 липня: Іван, Степан, Афанасій, Омелян
19 липня: Роман, Григорій, Дмитро, Степан, Євгенія
20 липня: Олександр, Сергій, Олексій, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Тихон, Петро, Опанас, Федір
21 липня: Роман, Семен, Георгій, Петро, Євген, Іван, Федір, Ганна
22 липня: Михайло, Олексій, Магдалина, Марія
23 липня: Андрій, Федір, Віталій, Трохим, Ганна
24 липня: Давид, Іван, Анатолій, Опанас, Борис, Микола, Роман, Гліб, Христина
25 липня: Макар, Олександр, Ганна, Іраїда
26 липня: Сергій, Гнат, Федір
27 липня: Іван, Микола, Герман, Еммануїл
28 липня: Павло, Василь, Юхим, Іван, Остап, Микола, Юліан, Олена, Антоніна, Анастасія, Ірина
29 липня: Костянтин, Михайло, Олександр, Олексій, Микола, Остап, Роман, Анатолій
30 липня: Іван, Лука, Максим, Анатолій, Валентин, Герман, Павло
31 липня: Антон, Денис, Іван, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Йосип, Костянтин, Сергій, Степан, Юрій, Максим, Микола, Ганна, Єлизавета. Дні ангела у червні 2024 року за старим стилем
1 липня: Василь, Олександр, Віктор, Сергій, Леонтій
2 липня: Ян, Іван, Марія
3 липня: Дмитро, Іван, Андрій, Опанас, Лука, Гліб, Хома, Ян, Інна, Римма
4 липня: Іван, Максим, Олексій, Антон, Георгій, Микола, Микита, Федір, Ян, Анастасія, Василиса
5 липня: Геннадій, Григорій, Василь, Гавриїл, Федір, Уляна, Юліана
6 липня: Петро, Святослав, Олександр, Олексій, Антон, Артем, Йосип, Федір, Герман
7 липня: Антон, Микита, Іван, Ян, Яків
8 липня: Микола, Петро, Василь, Денис, Семен, Костянтин, Федір, Єфросинія
9 липня: Павло, Георгій, Денис, Давид, Іван, Ян
10 липня: Георгій, Іван, Олександр, Петро, Володимир, Ян, Іванна, Яна
11 липня: Іван, Йосип, Василь, Григорій, Сергій, Павло, Ян
12 липня: Павло, Петро
13 липня: Петро, Степан, Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Яків, Ян
14 липня: Іван, Костянтин, Кузьма, Олексій, Аркадій, Василь, Павло, Петро, Дем'ян, Лев, Ангеліна
15 липня: Арсеній
16 липня: Антон, Василь, Олександр, Марк, Михайло, Анатолій, Георгій, Демид, Іван, Костянтин, Родіон, Фома
17 липня: Олексій, Дмитро, Андрій, Марк, Михайло, Богдан, Микола, Федір, Олександра, Марія, Марта, Анастасія, Ольга, Тетяна
18 липня: Афанасій, Степан, Сергій, Василь, Ганна, Єлизавета, Варвара
19 липня: Валентин, Василь, Анатолій, Антон, Федір, Віктор, Гліб, Марта, Уляна, Юліана
20 липня: Павло, Сергій, Герман, Лук'ян, Остап, Євдокія, Єфросинія;
21 липня: Олександр, Сава, Федір
22 липня: Олександр, Кирило, Костянтин, Андрій, Іван, Федір, Михайло
23 липня: Данило, Леонтій, Олександр, Антон, Петро, Степан Георгій, Нестор,
24 липня: Лев, Аркадій, Іларіон, Олена, Ольга, Ілона
25 липня: Іван, Михайло, Федір, Арсеній, Гавриїл, Григорій, Марія, Вероніка
26 липня: Степан, Антон, Гавриїл, Юліан
27 липня: Іван, Костянтин, Петро, Степан, Микола, Федір
28 липня: Володимир, Петро, Василь
29 липня: Павло, Петро, Федір, Іван, Яків, Валентина, Юлія
30 липня: Леонід, Вероніка, Марина, Маргарита
31 липня: Іван, Степан, Афанасій, Омелян.