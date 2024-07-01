Дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю
Понедельник 01 июля 2024 08:00
Дни ангела в июле 2024 (фото: freepik.com)
Именины - прекрасная возможность поздравить друзей и близких с праздником их святого покровителя. В июле день ангела празднуют много популярных имен, так что не забудьте подготовить искренние пожелания для родных и близких людей.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины в июле по новому и старому календарю.
Именины в июле 2024 года по новому стилю
1 июля: Алексей, Иван, Василий, Демьян, Константин, Кузьма, Аркадий, Лев, Павел, Петр, Ангелина
2 июля: Арсений
3 июля: Михаил, Александр, Иван, Константин, Антон, Василий, Георгий, Демид, Марк, Анатолий, Родион, Фома
4 июля: Андрей, Богдан, Дмитрий, Алексей, Марк, Михаил, Николай, Федор, Александра, Марта, Ольга, Татьяна, Анастасия, Мария
5 июля: Василий, Сергей, Степан, Афанасий, Анна, Варвара, Елизавета
6 июля: Валентин, Василий, Анатолий, Антон, Виктор, Федор, Глеб, Марта, Ульяна, Юлиана
7 июля: Павел, Сергей, Герман, Лукьян, Остап, Евдокия, Ефросинья
8 июля: Александр, Федор, Савва
9 июля: Иван, Александр, Андрей, Михаил, Федор, Кирилл, Константин
10 июля: Даниил, Александр, Антон, Петр, Степан, Георгий, Леонтий, Нестор
11 июля: Илларион, Аркадий, Лев, Ольга, Елена, Илона
12 июля: Иван, Михаил, Арсений, Григорий, Гавриил, Федор, Вероника, Мария
13 июля: Антон, Степан, Гавриил, Юлиан
14 июля: Николай, Иван, Константин, Петр, Степан, Федор
15 июля: Василий, Петр, Владимир
16 июля: Павел, Петр, Иван, Федор, Яков, Юлия, Валентина
17 июля: Леонид, Маргарита, Марина, Вероника
18 июля: Иван, Степан, Афанасий, Емельян
19 июля: Роман, Григорий, Дмитрий, Степан, Евгения
20 июля: Александр, Сергей, Алексей, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Тихон, Петр, Афанасий, Федор
21 июля: Роман, Семен, Георгий, Петр, Евгений, Иван, Федор, Анна
22 июля: Михаил, Алексей, Магдалина, Мария
23 июля: Андрей, Федор, Виталий, Трофим, Анна
24 июля: Давид, Иван, Анатолий, Афанасий, Борис, Николай, Роман, Глеб, Кристина
25 июля: Макар, Александр, Анна, Ираида
26 июля: Сергей, Игнат, Федор
27 июля: Иван, Николай, Герман, Эммануил
28 июля: Павел, Василий, Ефим, Иван, Остап, Николай, Юлиан, Елена, Антонина, Анастасия, Ирина
29 июля: Константин, Михаил, Александр, Алексей, Николай, Остап, Роман, Анатолий
30 июля: Иван, Лука, Максим, Анатолий, Валентин, Герман, Павел
31 июля: Антон, Денис, Иван, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Иосиф, Константин, Сергей, Степан, Юрий, Максим, Николай, Анна, Елизавета. Дни ангела в июне 2024 года по старому стилю
1 июля: Василий, Александр, Виктор, Сергей, Леонтий
2 июля: Ян, Иван, Мария
3 июля: Дмитрий, Иван, Андрей, Афанасий, Лука, Глеб, Хома, Ян, Инна, Римма
4 июля: Иван, Максим, Алексей, Антон, Георгий, Николай, Никита, Федор, Ян, Анастасия, Василиса
5 июля: Геннадий, Григорий, Василий, Гавриил, Федор, Ульяна, Юлиана
6 июля: Петр, Святослав, Александр, Алексей, Антон, Артем, Иосиф, Федор, Герман.
7 июля: Антон, Никита, Иван, Ян, Яков
8 июля: Николай, Петр, Василий, Денис, Семен, Константин, Федор, Ефросинья
9 июля: Павел, Георгий, Денис, Давид, Иоанн, Ян
10 июля: Георгий, Иван, Александр, Петр, Владимир, Ян, Иванна, Яна
11 июля: Иван, Иосиф, Василий, Григорий, Сергей, Павел, Ян
12 июля: Павел, Петр
13 июля: Петр, Степан, Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Яков, Ян
14 июля: Иван, Константин, Кузьма, Алексей, Аркадий, Василий, Павел, Петр, Демьян, Лев, Ангелина
15 июля: Арсений
16 июля: Антон, Василий, Александр, Марк, Михаил, Анатолий, Георгий, Демид, Иван, Константин, Родион, Фома
17 июля: Алексей, Дмитрий, Андрей, Марк, Михаил, Богдан, Николай, Федор, Александра, Мария, Марта, Анастасия, Ольга, Татьяна
18 июля: Афанасий, Степан, Сергей, Василий, Анна, Елизавета, Варвара
19 июля: Валентин, Василий, Анатолий, Антон, Федор, Виктор, Глеб, Марта, Ульяна, Юлиана
20 июля: Павел, Сергей, Герман, Лукьян, Остап, Евдокия, Ефросинья;
21 июля: Александр, Савва, Федор
22 июля: Александр, Кирилл, Константин, Андрей, Иван, Федор, Михаил
23 июля: Даниил, Леонтий, Александр, Антон, Петр, Степан Георгий, Нестор,
24 июля: Лев, Аркадий, Илларион, Елена, Ольга, Илона
25 июля: Иван, Михаил, Федор, Арсений, Гавриил, Григорий, Мария, Вероника
26 июля: Степан, Антон, Гавриил, Юлиан
27 июля: Иван, Константин, Петр, Степан, Николай, Федор
28 июля: Владимир, Петр, Василий
29 июля: Павел, Петр, Федор, Иван, Яков, Валентина, Юлия
30 июля: Леонид, Вероника, Марина, Маргарита
31 июля: Иван, Степан, Афанасий, Емельян.