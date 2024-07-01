Дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю

Именины - прекрасная возможность поздравить друзей и близких с праздником их святого покровителя. В июле день ангела празднуют много популярных имен, так что не забудьте подготовить искренние пожелания для родных и близких людей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины в июле по новому и старому календарю.

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия.