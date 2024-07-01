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Дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю

Понедельник 01 июля 2024 08:00
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Дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю Дни ангела в июле 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Именины - прекрасная возможность поздравить друзей и близких с праздником их святого покровителя. В июле день ангела празднуют много популярных имен, так что не забудьте подготовить искренние пожелания для родных и близких людей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины в июле по новому и старому календарю.

Именины в июле 2024 года по новому стилю

  • 1 июля: Алексей, Иван, Василий, Демьян, Константин, Кузьма, Аркадий, Лев, Павел, Петр, Ангелина
  • 2 июля: Арсений
  • 3 июля: Михаил, Александр, Иван, Константин, Антон, Василий, Георгий, Демид, Марк, Анатолий, Родион, Фома
  • 4 июля: Андрей, Богдан, Дмитрий, Алексей, Марк, Михаил, Николай, Федор, Александра, Марта, Ольга, Татьяна, Анастасия, Мария
  • 5 июля: Василий, Сергей, Степан, Афанасий, Анна, Варвара, Елизавета
  • 6 июля: Валентин, Василий, Анатолий, Антон, Виктор, Федор, Глеб, Марта, Ульяна, Юлиана
  • 7 июля: Павел, Сергей, Герман, Лукьян, Остап, Евдокия, Ефросинья
  • 8 июля: Александр, Федор, Савва
  • 9 июля: Иван, Александр, Андрей, Михаил, Федор, Кирилл, Константин
  • 10 июля: Даниил, Александр, Антон, Петр, Степан, Георгий, Леонтий, Нестор
  • 11 июля: Илларион, Аркадий, Лев, Ольга, Елена, Илона
  • 12 июля: Иван, Михаил, Арсений, Григорий, Гавриил, Федор, Вероника, Мария
  • 13 июля: Антон, Степан, Гавриил, Юлиан
  • 14 июля: Николай, Иван, Константин, Петр, Степан, Федор
  • 15 июля: Василий, Петр, Владимир
  • 16 июля: Павел, Петр, Иван, Федор, Яков, Юлия, Валентина
  • 17 июля: Леонид, Маргарита, Марина, Вероника
  • 18 июля: Иван, Степан, Афанасий, Емельян
  • 19 июля: Роман, Григорий, Дмитрий, Степан, Евгения
  • 20 июля: Александр, Сергей, Алексей, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Тихон, Петр, Афанасий, Федор
  • 21 июля: Роман, Семен, Георгий, Петр, Евгений, Иван, Федор, Анна
  • 22 июля: Михаил, Алексей, Магдалина, Мария
  • 23 июля: Андрей, Федор, Виталий, Трофим, Анна
  • 24 июля: Давид, Иван, Анатолий, Афанасий, Борис, Николай, Роман, Глеб, Кристина
  • 25 июля: Макар, Александр, Анна, Ираида
  • 26 июля: Сергей, Игнат, Федор
  • 27 июля: Иван, Николай, Герман, Эммануил
  • 28 июля: Павел, Василий, Ефим, Иван, Остап, Николай, Юлиан, Елена, Антонина, Анастасия, Ирина
  • 29 июля: Константин, Михаил, Александр, Алексей, Николай, Остап, Роман, Анатолий
  • 30 июля: Иван, Лука, Максим, Анатолий, Валентин, Герман, Павел
  • 31 июля: Антон, Денис, Иван, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Иосиф, Константин, Сергей, Степан, Юрий, Максим, Николай, Анна, Елизавета.

Дни ангела в июне 2024 года по старому стилю

  • 1 июля: Василий, Александр, Виктор, Сергей, Леонтий
  • 2 июля: Ян, Иван, Мария
  • 3 июля: Дмитрий, Иван, Андрей, Афанасий, Лука, Глеб, Хома, Ян, Инна, Римма
  • 4 июля: Иван, Максим, Алексей, Антон, Георгий, Николай, Никита, Федор, Ян, Анастасия, Василиса
  • 5 июля: Геннадий, Григорий, Василий, Гавриил, Федор, Ульяна, Юлиана
  • 6 июля: Петр, Святослав, Александр, Алексей, Антон, Артем, Иосиф, Федор, Герман.
  • 7 июля: Антон, Никита, Иван, Ян, Яков
  • 8 июля: Николай, Петр, Василий, Денис, Семен, Константин, Федор, Ефросинья
  • 9 июля: Павел, Георгий, Денис, Давид, Иоанн, Ян
  • 10 июля: Георгий, Иван, Александр, Петр, Владимир, Ян, Иванна, Яна
  • 11 июля: Иван, Иосиф, Василий, Григорий, Сергей, Павел, Ян
  • 12 июля: Павел, Петр
  • 13 июля: Петр, Степан, Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Яков, Ян
  • 14 июля: Иван, Константин, Кузьма, Алексей, Аркадий, Василий, Павел, Петр, Демьян, Лев, Ангелина
  • 15 июля: Арсений
  • 16 июля: Антон, Василий, Александр, Марк, Михаил, Анатолий, Георгий, Демид, Иван, Константин, Родион, Фома
  • 17 июля: Алексей, Дмитрий, Андрей, Марк, Михаил, Богдан, Николай, Федор, Александра, Мария, Марта, Анастасия, Ольга, Татьяна
  • 18 июля: Афанасий, Степан, Сергей, Василий, Анна, Елизавета, Варвара
  • 19 июля: Валентин, Василий, Анатолий, Антон, Федор, Виктор, Глеб, Марта, Ульяна, Юлиана
  • 20 июля: Павел, Сергей, Герман, Лукьян, Остап, Евдокия, Ефросинья;
  • 21 июля: Александр, Савва, Федор
  • 22 июля: Александр, Кирилл, Константин, Андрей, Иван, Федор, Михаил
  • 23 июля: Даниил, Леонтий, Александр, Антон, Петр, Степан Георгий, Нестор,
  • 24 июля: Лев, Аркадий, Илларион, Елена, Ольга, Илона
  • 25 июля: Иван, Михаил, Федор, Арсений, Гавриил, Григорий, Мария, Вероника
  • 26 июля: Степан, Антон, Гавриил, Юлиан
  • 27 июля: Иван, Константин, Петр, Степан, Николай, Федор
  • 28 июля: Владимир, Петр, Василий
  • 29 июля: Павел, Петр, Федор, Иван, Яков, Валентина, Юлия
  • 30 июля: Леонид, Вероника, Марина, Маргарита
  • 31 июля: Иван, Степан, Афанасий, Емельян.

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия.

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