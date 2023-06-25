Дні ангела в липні 2023: хто святкуватиме іменини і як назватиме новонародженого малюка

Календар днів ангела використовують з давніх часів, і він називається Святці. У цьому календарі кожна дата відповідає дню святих. Новонародженій дитині намагаються дати ім'я того святого, у чий день вона народилася. Вважається, що малюк матиме заступництво та захист цього святого.

У сучасному світі дітям часто дають подвійні імена – мирське та на ім'я святого. А дорослих вітають з іменинами – відповідно до імен у календарі.