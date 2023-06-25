Дні ангела в липні 2023: хто святкуватиме іменини і як назватиме новонародженого малюка

Календар днів ангела використовують з давніх часів, і він називається Святці. У цьому календарі кожна дата відповідає дню святих. Новонародженій дитині намагаються дати ім'я того святого, у чий день вона народилася. Вважається, що малюк матиме заступництво та захист цього святого.
У сучасному світі дітям часто дають подвійні імена – мирське та на ім'я святого. А дорослих вітають з іменинами – відповідно до імен у календарі.
Повний календар днів ангела на липень 2023 року - читайте в матеріалі нижче.
1 липня – Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.
2 липня – Іван, Ян, Марія.
3 липня – Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма.
4 липня – Олексій, Антон, Георгій, Єгор, Іван, Максим, Микита, Микола, Теодор, Федір, Юліан, Юлій, Ян, Анастасія, Василиса.
5 липня – Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Теодор, Федір, Уляна, Юліана.
6 липня – Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Святослав, Теодор, Федір, Агрипина.
7 липня – Антон, Іван, Микита, Яків, Ян.
8 липня – Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Теодор, Федір, Єфросинія, Февронія.
9 липня – Георгій, Давид, Денис, Єгор, Іван, Ніл, Павло, Тихін, Ян.
10 липня – Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Лука, Мартін, Петро, Самсон, Ян, Іванна, Яна.
11 липня – Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян.
12 липня – Павло, Петро, Симон.
13 липня – Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Симон, Степан, Тимофій, Філіп, Хома, Яків, Ян, Динара.
14 липня – Олексій, Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Петро, Ян, Ангеліна.
15 липня – Арсеній.
16 липня – Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Єгор, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Філіп, Хома, Ян.
17 липня – Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Юхим, Марк, Михайло, Микола, Сава, Теодор, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Марфа, Ольга, Тетяна.
18 липня – Опанас, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Ганна, Варвара, Єлизавета, Кирила, Люція.
19 липня – Анатолій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Юхим, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Федір, Люція, Марта, Марфа, Уляна, Юліана.
20 липня – Акакій, Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Хома, Євдокія, Єфросинія.
21 липня – Олександр, Сава, Теодор, Федір.
22 липня – Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ян.
23 липня – Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.
24 липня – Аркадій, Іларіон, Лев, Альона, Олена, Ілона, Ольга.
25 липня – Арсеній, Гавриїл, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Симон, Теодор, Федір, Ян, Вероніка, Марія.
26 липня – Антон, Гаврило, Степан, Юліан, Сара.
27 липня – Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Теодор, Федір, Ян.
28 липня – Василь, Володимир, Вольдемар, Петро, Агрипина, Мотрена.
29 липня – Іван, Павло, Петро, Теодор, Федір, Яків, Ян, Алевтина, Валентина, Джулія, Мотрена, Юлія.
30 липня – Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.
31 липня – Опанас, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Еміль, Ян.
До речі, раніше ми писали про те, коли відзначатимемо Різдво та Великдень у 2024 році.
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