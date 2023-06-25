Дни ангела в июле 2023: кто будет праздновать именины и как назвать новорожденного малыша

Календарь дней ангела используют с древних времен, и он называется Святцы. В этом календаре каждая дата соответствует дню разных святых. Новорожденному ребенку стараются дать имя того святого, в чей день он родился. Считается, что малыш будет иметь покровительство и защиту этого святого.

В современном мире детям часто дают двойные имена - мирское и по имени святого. А взрослых поздравляют с именинами - в соответствии с именами в календаре.