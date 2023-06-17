Різдво, Великдень і Трійця 2024: коли будемо відзначати за новим календарем

Після повного переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати більшості свят будуть зміщені, але деякі ми відзначатимемо за "старою традицією".

Коли тепер святкувати Різдво, Великдень, Трійцю та інші важливі дати - в матеріалі Styler далі.

Коли зміни набудуть чинності

На Синоді ПЦУ 24 травня було прийнято рішення перейти на новоюліанський (григоріанський) календар із 1 вересня 2023 року. Така дата пов'язана з початком "нового року" за церковними канонами.

При цьому в ПЦУ зазначили, що парафії та монастирі можуть за бажанням користуватися старим календарем.

Зазначимо, що рішення про зміну літургійного календаря остаточно ще має бути затверджено на помісному соборі 27 липня.

Як зміняться дати свят

Різдво православні віряни тепер будуть святкувати разом з усім цивілізованим світом - 25 грудня. А от Великдень й пов'язані з ним подвижні свята: Вербна неділя, Воздвиження, Трійця і, так само Великий піст будуть вираховуватися "зі збереженням чинної Пасхалії".

Після остаточного переходу ПЦУ на новий календар віряни будуть відзначати:

День святого Миколая - 6 грудня замість 19 грудня

замість 19 грудня Різдво - 25 грудня замість 7 січня

замість 7 січня Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня замість 8 січня

замість 8 січня День преподобної Меланії (в народі Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня замість 13 січня

замість 13 січня Святого Василя Великого - 1 січня замість 14 січня

замість 14 січня Хрещення Господнє - 6 січня замість 19 січня

замість 19 січня Стрітення Господнє - 2 лютого замість 15 лютого

замість 15 лютого Благовіщення Діви Марії - 25 березня замість 7 квітня

замість 7 квітня Різдво Івана Хрестителя (у народі Івана Купала) - 24 червня замість 7 липня

замість 7 липня Преображення Господнє - 6 серпня замість 19 серпня

замість 19 серпня Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня замість 28 серпня

замість 28 серпня Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня замість 21 вересня

замість 21 вересня Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня замість 14 жовтня

замість 14 жовтня Андрія Первозванного - 30 листопада замість 13 грудня

Дати перехідних свят (залежних від Великодня) за православним і католицьким календарем 2024

Вербна неділя, або Вхід Господній до Єрусалиму, - за тиждень до Великодня - 24 березня у католиків і 28 квітня у православних.

Вознесіння у 2024-му році відзначать 9 травня католики і 13 червня православні.

Трійця, або П'ятидесятниця, відзначиться 19 травня у католиків і 23 червня у православних.

Великий піст 2024 триватиме у католиків із 14 лютого по 30 березня, а у православних - з 18 березня по 4 травня.

Календар Великодня до 2033 року

2024: у католиків - 31 березня, у православних - 5 травня

2025: у католиків і православних в один день - 20 квітня

2026: у католиків - 5 квітня, у православних - 12 квітня

2027: у католиків - 28 березня, у православних - 2 травня

2028: у католиків і православних в один день - 16 квітня

2029: у католиків - 1 квітня, у православних - 8 квітня

2030: у католиків - 21 квітня, у православних - 28 квітня

2031: у католиків і православних в один день - 13 квітня

2032: у католиків - 28 березня, у православних - 2 травня

2033: у католиків - 17 квітня, у православних - 24 квітня

Зазначимо, ще в лютому на новий календар вирішила перейти українська греко-католицька церква. Так, від 1 вересня 2023 року УГПЦ переходить на новий стиль для нерухомих свят зі збереженням чинної Пасхалії.