Денні морози і сніг: синоптики розповіли, коли в Україну прийде негода

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні ще деякий час порадує аномальним листопадовим теплом

Погода в Україні продовжує бити рекорди тривалої посушливої осені. Подібна тенденція продовжиться і в четвер, 14 листопада, повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Але прихід зими ніхто не скасовував. Синоптики Gismeteo в довгостроковому прогнозі розповіли, коли в Україну прийдуть перші денні морози.

За словами Діденко, в четвер по всій країні буде задувати сильний поривчастий ветвер з південно-східного напрямку. Дощ імовірний на Закарпатті та Прикарпатті, на інших територіях буде сухо.

Температура повітря, як для другої декади листопада, досить висока - від +8 до +12 тепла, а на Півдні і Заході +13... +19 за Цельсієм.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

У Києві, за даними Українського гідрометцентру, завтра від +9 до +12, вночі прохолодно (+2... +4 градуси).

Погода в Україні 14 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Судячи з прогнозу синоптиків Gismeteo для Києва на місяць, перших денних морозів (до -4 градусів) варто чекати вже до кінця наступного тижня, тобто 23-24 листопада, а сильно холоднішати почне з понеділка, 19 листопада.

Окрім того, до кінця місяця ймовірні перші опади у вигляді снігу, а також дощу упереміш зі снігом.

Погода у Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)