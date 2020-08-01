Дневная сонливость является симптомом опасной болезни: когда нужно идти к врачу

Дневная сонливость, повторяющаяся регулярно и являющаяся непреодолимым желанием, может свидетельствовать о тяжелых заболеваниях. Как правило, гиперсомния, гораздо чаще является причиной скрытой депрессии, соматической патологии и ожирения. Какие тревожные симптомы могут говорить о необходимости срочного похода к врачу – читайте ниже.

Как проявляется патологическая дневная сонливость:

Вы не можете ясно мыслить и принимать решения в течение дня. Чрезмерное желание лечь поспать днем может повлиять на вашу способность ясно и трезво мыслить. Сосредоточиться на работе или учебе трудно. Например, вы все перечитываете и перечитываете один и тот же отрывок текста, чтобы понять его смысл. Также человек может игнорировать какую-то важную задачу или становиться вспыльчивым и импульсивным. Проблемы с кратковременной памятью. Чрезмерная дневная сонливость вызывает значительные проблемы с кратковременной памятью, обычно связанные с апноэ сна. Даже если вы не знаете, что у вас есть это состояние, недостаток восстановительного сна негативно влияет на состояние мозга. При этом долговременная память не нарушается. Сниженная производительность. Признак снижения производительности труда – неспособность уложиться в поставленные сроки и выполнить трудовые задачи, которые раньше удавались. Например, вы тратите несколько часов на то, чтобы выучить заданный материал, тогда как раньше это отнимало не более часа. Засыпаете за рулем. Если дневная сонливость происходит даже за рулем, это говорит, что выделяемого адреналина недостаточно. Такая сонливость говорит не о нарушениях сна, а о явном заболевании.

К другим тревожным симптомам дневной сонливости относятся – храп, апноэ сна, слишком большое количество кофеина, депрессия, стресс или хронический болевой синдром. Они мешают полноценному ночному отдыху и заставляют человека чувствовать себя вялым и разбитым днем.

Нарушения сна ведут к усилению чувства голода и аппетита, оказывают вредное воздействие на углеводный обмен, повышают уровень секреции кортизола (гормонов стресса) и вызывают другие негативные явления, которые в сумме дают дополнительный риск развития диабета и других заболеваний. Людей, страдающих от непреодолимой дневной сонливости, прежде всего нужно обследовать на депрессию и диабет, патологию щитовидной железы и нервной системы независимо от наличия или отсутствия у них специфических симптомов нарушения сна.

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