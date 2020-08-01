Дневная сонливость является симптомом опасной болезни: когда нужно идти к врачу

Сонливость в течение дня может быть не связана с нарушениями сна
Дневная сонливость, повторяющаяся регулярно и являющаяся непреодолимым желанием, может свидетельствовать о тяжелых заболеваниях. Как правило, гиперсомния, гораздо чаще является причиной скрытой депрессии, соматической патологии и ожирения. Какие тревожные симптомы могут говорить о необходимости срочного похода к врачу – читайте ниже.
Как проявляется патологическая дневная сонливость:
К другим тревожным симптомам дневной сонливости относятся – храп, апноэ сна, слишком большое количество кофеина, депрессия, стресс или хронический болевой синдром. Они мешают полноценному ночному отдыху и заставляют человека чувствовать себя вялым и разбитым днем.
Нарушения сна ведут к усилению чувства голода и аппетита, оказывают вредное воздействие на углеводный обмен, повышают уровень секреции кортизола (гормонов стресса) и вызывают другие негативные явления, которые в сумме дают дополнительный риск развития диабета и других заболеваний. Людей, страдающих от непреодолимой дневной сонливости, прежде всего нужно обследовать на депрессию и диабет, патологию щитовидной железы и нервной системы независимо от наличия или отсутствия у них специфических симптомов нарушения сна.
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