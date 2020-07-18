Диабет у детей: как быстро распознать симптомы и что делать

Первые симптомы развития диабета у детей (Фото: freepik.com)

Первые признаки развития диабета у детей обычно не настораживают родителей

Диабет у детей проявляется зачастую совсем не так, как у взрослых. Первые стадии заболевания обычно не очень заметны и изменения в организме начинают происходить постепенно. Для детей это заболевание особенно опасно, так как от первых симптомов до опасного состояния может пройти всего несколько недель.

У маленьких детей симптомы начала диабета настолько незначительны, что их просто путают с усталостью или инфекцией. На какие симптомы стоит обратить внимание родителям и что делать, если вы заподозрили у ребенка диабет, пишет "24 канал".

Врачи в Великобритании придумали правило четырех "Т", которое поможет быстро определить, что у ребенка начал развиваться диабет первого или второго типа.

Toilet (туалет): частое мочеиспускание, в том числе ночное недержание у детей, увеличение объема мочи в подгузниках у младенцев.

Thirsty (жажда): ребенок постоянно хочет пить, в том числе ночью, причем увеличение объема потребляемой жидкости не утоляют жажду. Надо быть особенно внимательным, если у ребенка появилась привычка держать рядом с кроватью емкость с водой, чтобы не бегать на кухню каждый раз.

Tired (усталость): усталость, слабость, сонливость без объективных причин.

Thinner (потеря веса): ребенок стал сильно худеть без диеты или повышенных физических нагрузок.

Эти симптомы должны насторожить родителей, особенно если два и больше проявляются одновременно. При появлении таких признаков нужно немедленно обратиться к врачу и пройти необходимое обследование и анализы. Быстрая реакция родителей поможет избежать серьезных и тяжелых последствий, а также развития инсулинозависимого диабета.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали признаки проблем со щитовидной железой.

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