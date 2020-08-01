Денна сонливість є симптомом небезпечної хвороби: коли потрібно йти до лікаря

Сонливість протягом дня може бути не пов'язана з порушеннями сну
Денна сонливість, яка регулярно повторюється і є непереборним бажанням, може свідчити про важкі захворювання. Як правило, гіперсомнія, набагато частіше є причиною прихованої депресії, соматичної патології та ожиріння. Які тривожні симптоми можуть говорити про необхідність термінового походу до лікаря – читайте нижче.
Як проявляється патологічна денна сонливість:
До інших тривожних симптомів денної сонливості відносяться хропіння, апное сну, занадто велику кількість кофеїну, депресію, стрес або хронічний больовий синдром. Вони заважають повноцінному нічному відпочинку і змушують людину відчувати себе млявою і розбитою днем.
Порушення сну ведуть до посилення почуття голоду й апетиту, надають шкідливий вплив на вуглеводний обмін, підвищують рівень секреції кортизолу (гормону стресу) і викликають інші негативні явища, які в сумі дають додатковий ризик розвитку діабету та інших захворювань. Людей, які страждають від непереборної денної сонливості, насамперед потрібно обстежувати на депресію і діабет, патології щитовидної залози та нервової системи незалежно від наявності або відсутності у них специфічних симптомів порушення сну.
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