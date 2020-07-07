Кофе не приносит вреда: ученые развеяли главный миф о напитке

Кофе может быть полезен (фото: pixabay.com)

Ученые рассказали о полезности бодрящего напитка

Ученые развеяли главный миф о том, что кофе является неполезным и вредным напитком. Научные исследования говорят о том, что этот бодрящий напиток может принести большую пользу.

Ученые связывают кофе со снижением риска ряда заболеваний:

Сахарный диабет 2 типа;

Болезни сердечно-сосудистой системы;

Рак предстательной железы;

Исследование, проведенное в 2017 году учеными Медицинского института Кек при Университете Южной Калифорнии, подтвердило: употребление 2-4 чашек в день снижает риск смерти на 18% по сравнению с людьми, которые кофе не пьют. Об этом пишет Coffee Project.

Также в кофе содержится огромное количество антиоксидантов. Мы прекрасно знаем, что со временем под воздействием кислорода железо ржавеет. Похожее действие на наш организм оказывают свободные радикалы кислорода. Антиоксиданты (или антиокислители) нейтрализуют свободные радикалы, тем самым защищая здоровые клетки организма. Чем больше антиоксидантов, тем прочнее защита. В одной чашке кофе содержится около 1000 мг антиоксидантов. А это 1/4 дневной нормы.

Чем полезен кофе

снижает вероятность появления камней в желчном пузыре и почках,

уменьшает риск заболевания раком толстой кишки,- улучшает настроение и снижает вероятность клинической депрессии,

предупреждает цирроз печени и болезнь Паркинсона,

стимулирует работу сердца и активизирует обмен веществ,

улучшает кровоснабжение и работу почек,

положительно влияет на работу легких и снижает частоту приступов астмы,

содержит витамин РР и минеральные вещества,

повышает выносливость,

помогает преодолевать сонливость,

улучшает память и способность к концентрации внимания,

Как мы ранее писали, сеть кофеен Starbucks не будет открывать свои заведения в Украине.

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Автор: Людмила Жукова