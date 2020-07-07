Кофе не приносит вреда: ученые развеяли главный миф о напитке

Ученые рассказали о полезности бодрящего напитка
Ученые развеяли главный миф о том, что кофе является неполезным и вредным напитком. Научные исследования говорят о том, что этот бодрящий напиток может принести большую пользу.
Ученые связывают кофе со снижением риска ряда заболеваний:
Исследование, проведенное в 2017 году учеными Медицинского института Кек при Университете Южной Калифорнии, подтвердило: употребление 2-4 чашек в день снижает риск смерти на 18% по сравнению с людьми, которые кофе не пьют. Об этом пишет Coffee Project.
Также в кофе содержится огромное количество антиоксидантов. Мы прекрасно знаем, что со временем под воздействием кислорода железо ржавеет. Похожее действие на наш организм оказывают свободные радикалы кислорода. Антиоксиданты (или антиокислители) нейтрализуют свободные радикалы, тем самым защищая здоровые клетки организма. Чем больше антиоксидантов, тем прочнее защита. В одной чашке кофе содержится около 1000 мг антиоксидантов. А это 1/4 дневной нормы.
Как мы ранее писали, сеть кофеен Starbucks не будет открывать свои заведения в Украине.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Людмила Жукова