Под Днепром затопило дамбу: вода "отрезала" целое село (видео)

Под Днепром из-за непогоды прорвало дамбу, и потоки воды перекрыли дороги к населенному пункту Терноватка Криворожского района, в котором проживают почти 100 человек. Теперь жителям приходится пробираться из села в обход, а это 15 км. Об этом говорится в сюжете на "34 телеканале".

Отметим, что с дамбой проблемы возникают регилярно - она постоянно находится в воде и очень скользкая из-за толстого слоя ила. На этом месте часто травмируются люди, и даже были летальные случаи.

Как рассказал местный житель Владимир Комисаренко, однажды он поскользнулся и упал, а из-за сильного течения пришлось пробираться через трубу, которя в тот момет к счастью была не забита, иначе мужчина бы утонул.

"Я смотрю: меня не вытянуть, потому как если тянуть - меня разорвут. Пришлось идти в трубу", - вспомнил он.

На днях молодой человек из Кривого Рога чуть не утопил свой автомобиль, когда ехал через дамбу в село. Туда еще можно доехать через соседнюю Искровку, но тогда приходится делать крюк в около 50 км.

Местные рассказывают, что в летнее время вода на дамбу и к селу прибывает постоянно, но никто ничего не делает, трубы не чистят.

Анатолий Кривенко из Терноватки вспомнил, как на его глазах однажды на дамбе перевернулась машина. Женщине с ребенком чудом удалось выскочить из авто, а водитель остался в воде и погиб.

В селе под Кривым Рогом затопило дамбу (Фото: скриншот)

Кроме дамбы жители села могут пользоваться навесным мостиком, однако он очень ненадежный, и в зимнее время ходить по нему крайне опасно.

Добавим, что существует также проблема с приездом скорой помощи, которая доезжает только до остановки. Дальше медики просто ждут, когда пациент придет к ним сам.

"Было у нас, что мы ребенка выносили к остановке, чтобы сделать укол", - рассказала Ольга Бальвас.

При этом отремонтировать дамбу нет вожножности, так как по документам она вообще отсутствует - около 60 лет назад местные смастерили ее сами, и теперь в поселковом совете признают, что получить средства на ремонт конструкции, построенного самовольно, чиновники не могут.

По словам главы Недайводского сельського совета Людмилы Трюхан, на строительство новой дамбы также никто и не надеется.

Видео: YouTube / 34 телеканал

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