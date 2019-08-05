Страшный ураган под Одессой: из-за селевого потока погиб мужчина (фото)

Ураган под Одессой - мужчина погиб из-за селевого потока (фото: bessarabiainform.com)

Мощный ураган в Одесской области привел к человеческим жертвам

Страшный ураган, котрый пронесся в Белгород-Днестровском районе Одесской области, спровоцировал селевой поток, который снес автомобиль с тремя людьми в салоне, а также унес жизнь одного из местных жителей. Об этом пишет издание Bessarabia Inform.

Трагедия произошла 4 августа в селе Молога на территории садового кооператива, где погибший, по предварительным данным, работал сварщиком. Его тело обнаружил председатель кооператива.

Ураган под Одессой - мужчина погиб из-за селевого потока (фото: bessarabiainform.com)

По словам жителей села Молога, которе расположено на берегу Днестровского лимана, в соседней Семеновке прорвало дамбу и огромные потоки воды смывали все на своем пути: вещи из дворов людей, ворота, заборы и даже бетонные плиты.

Ураган под Одессой - мужчина погиб из-за селевого потока (фото: bessarabiainform.com)

Очевидцы рассказывают, что высота селевого потока достигала около полутора метров.

Ураган под Одессой - мужчина погиб из-за селевого потока (фото: bessarabiainform.com)

Кроме того, мощный поток около километра нес автомобиль "Мерседес", в котором находилась семья из трех туристов, приехавших из Санкт-Петербурга: муж, жена и 8-летний ребенок.

Автомобиль, который ехал в Затоку по дороге Староказачье - Белгород-Днестровский, вынесло с дороги на огороды и он застрял в деревьях. Туристы не могли выбраться самостоятельно - им на помощь пришли местные жители, а после - спасатели.

Ураган под Одессой (видео: YouTube/Пушкинская.net)

Также в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Ранее сообщалось, что мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.