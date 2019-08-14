Під Дніпром затопило дамбу: вода "відрізала" ціле село (відео)

Під Дніпром через негоду прорвало дамбу, і потоки води перекрили дороги до населеного пункту Терноватка Криворізького району, в якому проживають майже 100 осіб. Тепер жителям доводиться пробиратися з села в обхід, а це 15 км. Про це йдеться у сюжеті на "34 телеканалі".

Зазначимо, що з дамбою проблеми виникають регилярно - вона постійно знаходиться у воді і дуже слизька через товстий шар мулу. На цьому місці часто травмуються люди, і навіть були летальні випадки.

Як розповів місцевий житель Володимир Комісаренко, одного разу він послизнувся і впав, а через сильну течію довелося пробиратися через трубу, яка в той момет на щастя була не забита, інакше чоловік би потонув.

"Я дивлюся: мене не витягнути, тому що якщо тягти - мене розірвуть. Довелося йти в трубу", - згадав він.

На днях молодий чоловік з Кривого Рогу мало не втопив свій автомобіль, коли їхав через дамбу в село. Туди ще можна доїхати через сусідню Іскровку, але тоді доводиться робити гак у близько 50 км.

Місцеві розповідають, що в літній час вода на дамбу і до села прибуває постійно, але ніхто нічого не робить, не чистять труби.

Анатолій Кривенко з Терноватки згадав, як на його очах одного разу на дамбі перекинулася машина. Жінці з дитиною дивом вдалося вискочити з авто, а водій залишився у воді і загинув.

В селі під Кривим Рогом затопило дамбу (Фото: скріншот)

Крім греблі жителі села можуть користуватися навісним містком, однак він дуже ненадійний, і в зимовий час ходити ним вкрай небезпечно.

Додамо, що існує також проблема з приїздом швидкої допомоги, яка доїжджає лише до зупинки. Далі медики просто чекають, коли пацієнт прийде до них сам.

"Було у нас, що ми дитину виносили до зупинки, щоб зробити укол", - розповіла Ольга Бальвас.

При цьому відремонтувати дамбу немає вожножности, бо за документами її взагалі немає - близько 60 років тому місцеві змайстрували її самі, і тепер у селищній раді визнають, що отримати кошти на ремонт конструкції, побудованого самовільно, чиновники не можуть.

За словами глави Недайводської сільської ради Людмили Трюхан, на будівництво нової дамби також ніхто й не сподівається.

Відео: YouTube / 34 телеканал

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