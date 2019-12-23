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В Харькове пьяный водитель снес толпу: появилось видео момента ДТП

STYLERПроисшествия    23.12.2019 - 07:52
В Харькове пьяный водитель снес толпу: появилось видео момента ДТП
ДТП в Харькове (фото: РБК-Украина)

В ДТП в Харькове пострадали двое патрульных и несовершеннолетний

В Харькове произошло жуткое ДТП. Пьяный водитель на большой скорости влетел в толпу людей, которые в это время были на месте другой аварии. Видео момента ДТП появилось в харьковских Telegram-пабликах.

ДТП произошло в вечер воскресенья, 22 декабря, на одной из главных транспортных магистралей Харькова - улице Клочковской. В первой аварии столкнулись Ford Focus и Daewoo Lanos, из-за чего травмы получили два 16-летних пассажира.

Прибывшие медики начали оказывать помощь пострадавшим, и в этот момент из-за угла вылетел Volkswagen Touareg и врезался в припаркованное авто, которое сбило медработника.

На данный момент известно, что сотрудник "скорой" в тяжелом состоянии.

Кроме того, водитель "Туарега" зацепил двоих сотрудников патрульной полиции, прибывших по вызову на место ДТП. 22-х и 27-летний полицейские также получили травмы и были доставлены в больницу. В момент наезда они находились около служебных автомобилей.

По некоторой информации, водитель, совершивший наезд, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Момент наезда на участников первого ДТП попал на видео, которые можно посмотреть здесь, а видео после аварии по этой ссылке.

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