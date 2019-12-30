Під Дніпром водій автобуса влетів у натовп: "копи" намагалися прострелити колеса (фото)

Поліція відкрила стрілянину, щоб зупинити неадекватного водія
Під Дніпром водій мікроавтобуса "ГАЗель" поїхав прямо в натовп людей на центральній площі. Інцидент стався в селищі міського типу Меліоративне Новомосковського району. Про це передали в прес-службі Піщанської сільської ради на сторінці в Facebook.
Зазначається, що відпочиваючі громадяни були змушені розбігтися у різні боки, щоб не потрапити під колеса авто.
Неадекватним водієм, який ледь не влаштував криваву ДТП увечері 28 грудня, виявився жителем села Знаменівка. 29-річний Артур Левченко після невдалого наїзду на людей не реагував на вимогу правоохоронців зупинитися та поїхав з місця події.
Щоб зупинити транспорт і не допустити можливої нової спроби збити жителів селища офіцери поліції відкрили вогонь по колесах "Газелі" (н.з. АЕ1710ІВ). "Копи" здійснили 6 пострілів з табельної вогнепальної зброї "Форт-12", але водію все одно вдалося втекти.
Правоохоронці повідомили про подію до чергової частини Новомосковського ОП і керівництву ГУНП. Незабаром зловмисника вдалося знайти і затримати.
Під Дніпром автобус поїхав у натовп (Фото: facebook.com/pishchanska.otg)
Були складені адмінпротоколи за ст. 126 і 130 КУпАП, подію внесено до Єдиного реєстру досудових рішень. за ст. 296 Кримінального кодексу "Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом".
На щастя, інцидент стався без постраждалих.