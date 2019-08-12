Под Днепром умер пожилой человек: тело неделю не забирали из квартиры

В городе Желтые воды Днепропетровской области в квартире умер пожилой мужчина. Его смерть наступила 1 августа, но врачи скорой помощи отказались забирать тело в морг. Также не захотели это сделать полиция и коммунальные службы, пишут "Факты".

Соседям пришлось терпеть невыносимый запах, который распространился на всю округу, так как в квартире умершего не были закрыты окна.

"Обращения в мэрию тоже не помогли, там отговорились выходным. В доме 60 квартир и все их жители были вынуждены терпеть невыносимый запах, ведь окна квартиры умершего оказались открытыми настежь", - пишут в издании.

В соцсетях люди возмущаются данным фактом, но до сих пор неизвестно, кто понесет ответственность за доставку тела в морг.

Фото: Балкон пожилого погибшего мужчины (fakty.ua)

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