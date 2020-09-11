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Под Днепром в школу заползла ядовитая гадюка: детей еле спасли

Павлоград, Пятница 11 сентября 2020 15:43
Под Днепром в школу заползла ядовитая гадюка: детей еле спасли
Гадюка заползла в школу под Днепром (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Гадюка заползла в школу средь бела дня

Под Днепром ядовитая змея заползла в школу и перепугала детей. К счастью, в это время рядом были родители учеников, которые успели отогнать малышей от гадюки подальше и спасти.

Инцидент произошел в павлоградской школе №19. Об этом 11 сентября мама одного из учеников Юлия Зайченко рассказала в Facebook-группе "Павлоград и павлоградцы".

Женщина призналась, что до сих пор в ужасе от произошедшего, ведь змею заметили на территории школы, когда там было очень много детей. Сама Юлия тогда забирала своего ребенка.

Гадюку убил один из родителей.

"Хорошо что там было много родителей, которые начали отгонять детей. Один из пап не растерялся, сбегал, попросил лопату и зарубил", - написала она.

Также женщина отметила, что не исключены и новые появления змей в школе, так как учебное заведение расположено недалеко от леса.

Видео: Гадюка заползла в школу под Днепром

Зайченко призвала родителей предупредить детей, насколько опасной может быть встреча со змеей.

"Будьте бдительны и осторожны. Рассказывайте своим детям, что это опасно и пусть смотрят под ноги. У нас здесь рядом посадка и лес, и думаю что может еще не одна заползет в гости. Особенно очень много малышей гуляет на стадионе с мамами, а малыши только узнают мир и им будет очень интересно - что это за штучка, которая ползает", - написала она.

Под Днепром в школу заползла ядовитая гадюка: детей еле спасли

Под Днепром ядовитая гадюка заползла в школу (фото: facebook.com/groups/pavlogradtsy)

Отметим, что яд гадюки вызывает кровоизлияние, и может даже привести к летальному исходу. При попадании яда в кровь общая реакция может развиваться сразу или через некоторое время - полчаса, час, но чаще всего это происходит через 15-20 минут. У человека возникает вялость, головная боль, тошнота, иногда рвота, ускоренный пульс, кружится голова. Наиболее токсичным яд гадюки бывает весной.

Напомним, совсем недавно под Львовом девочка из-за укуса змеи оказалась в реанимации - пресмыкающееся укусило 7-летнего ребенка в правое бедро.

Ранее сообщалось, под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея, после чего 13-летнего мальчика госпитализировали в клинику и чудом спасли.

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