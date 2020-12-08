Под Днепром пациента перевозили в другой город почти без одежды: мужчина трясся от холода

В Никополе пациента в одной майке транспортировали в другой город. Инцидент произошел в Никопольской больнице №1 в понедельник, 7 декабря, около 14:20.

Волонтер Игорь Радченко, который привез для малообеспеченных людей в больнице помощь, стал свидетелем того, как в автомобиль скорой помощи с каталки загрузили почти голого мужчину пенсионного возраста. Об этом Радченко рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, на мужчине была только одна тоненькая майка с рукавами, памперс и домашние тапочки. При этом на улице температура воздуха была минусовой (-2 или -5 градусов).

"Он был бледен и дрожал от холода, полностью в шоковом состоянии и не понимал, что происходит. На нем был катетер на руке, и с памперса по земле волочилась система катетера для мочи. Его вывозили из приемного покоя больницы №1 без маски, без сопровождения, и это с больницы, где лечат ковидных больных", - отметил волонтер.

Когда Игорь спросил у медсестер, как они могут его вот так без одежды перевозить человека, то ему ответили, чтобы он обращался на горячую линию. Чтобы мужчина совсем не околел его укутали в тоненькую простыню для операций.

Пожилой мужчина назвал себя Николаем Дозорным, и рассказал, что он из города Марганец. При этом он не знает, почему и куда его перевозят.

Под Днепром практически голого пациента перевозили в другой город (видео: YouTube)

В комментариях к видео женщина заявила, что она внучка этого мужчины. Она отметила, что у ее деда воспаление легких.

"Я смотрю это видео и у меня сердце кровью обливается, даже не из-за того, что это мой родной человек, а просто потому что это бесчеловечно. Этих врачей нужно наказать. Это все не сойдет им с рук", - написала Ульяна Сова.

Она также рассказала, что деду купили лекарств на 7 тысяч гривен от коронавируса, но ему их даже не дали. Сказали, что лекарства никто не приносил.

Напомним, в Киеве произошел вопиющий случай. Мужчину, умершего природной смертью на улице, упаковали в пакет и оставили так лежать на лавочке возле подъезда многоэтажного дома.

Мы также писали о том, что в Николаеве все места в отделениях для больных с коронавирусом уже заняты, и врачи спят на полу.