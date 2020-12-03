Врачи спят на полу, а кислорода не хватает: в Николаеве сложилась печальная ситуация в больницах

Врачи рассказали о ситуации с COVID-19 в Николаеве (Коллаж РБК-Украина)

В Николаеве все места в отделениях для больных с коронавирусом уже заняты, врачей катастрофически не хватает, а для больных нет кислорода. Медики вынуждены перепрофилировать детские и гинекологические отделения, чтобы разместить там больных с COVID-19.

Как рассказывают врачи, кислород и кислородные концентраторы закупает местная власть, волонтеры и НСЗУ, но их по-прежнему недостаточно. Что происходит в больницах Николаева, рассказали в материале OBOZREVATEL.

В некоторых областных больницах Николаевской области пациентами заполнено на все 100%. Заместитель главного врача больницы Южноукраинска Ирина Мазникова отметила, что места придется добавить за счет гинекологии и детского отделения. Она добавила, что в больнице не хватает кислорода.

"У нас установлены бочки со сжиженным кислородом, и мы каждый день привозим необходимое количество газа. Тяжелых пациентов очень много, всем нужен кислород. Также мы планируем установить еще 5-тонную бочку под жидкий кислород. Ждем 16 декабря поставки концентраторов. Еще 15 концентраторов нам обещало управление здравоохранения. И если нам придется открывать новые места для больных, то все они будут обеспечены кислородом", - рассказала Мазникова.

Больнице помогают волонтеры – они своими силами делают ремонт одного из этажей, который также оборудуют для больных с коронавирусом. Однако самая большая проблема в области – это нехватка врачей. Как отмечает Мазникова, ранее выкручивались с помощью семейных врачей, которые подрабатывали в больнице. Но теперь им некогда помогать, так как наплыв больных очень большой.

В других районах области ситуация не лучше. Все отделения полностью заняты больными, свободных мест просто нет и пациентов вынуждены везти в соседние районы. Во многих больницах не хватает анестезиологов, не везде есть инфекционисты и многие медики сами болеют.

В трех больницах Николаева заняты 76-96% коек и ситуация с медиками тоже катастрофическая. Не лучше тут ситуация и с кислородом – только треть мест имеет доступ к нему. Спасаются кислородными концентраторами, а их на всю область всего 225. Тем более для тяжелых пациентов он не подходит.

"Врачи и медсестры просто выгорают на работе. Смена длится 2-3 дня. Они спят порой на полу. Очень много тяжелых пациентов, которые боятся умереть. Им нужен не только кислород, с ними нужно сидеть, уговаривать не стаскивать маску, чтобы не задохнуться. Рассказывать, что все с ними будет хорошо, вытирать слезы. Нужно менять кислородные маски: кому-то стало легче, дай подышать другому. Один лежит с сатурацией ниже 80 и смотрит, как его сосед дышит кислородом. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать. Это невыносимо", - рассказала медсестра реанимации одной из больниц.

Пациенты признаются, что выдержать психологически в больнице почти невозможно, так как за кислород иногда почти дерутся, а больные умирают прямо на глазах.

"Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило. Потому что в палате на 8 человек только 3 точки. А потом кто-то умирал, его клали в мешке в коридоре и перестилали постель, тут же клали другого пациента. Это очень тяжело психологически выдержать. Еще вчера твоя соседка по телефону с дочкой разговаривала, а утром ее уже нет. Не спасли. Умирают, когда два, когда три человека за день. Я сама думала, что не выживу – так плохо было, но врачи спасли, спасибо им", - рассказала одна из заболевших.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, как получить компенсацию за лечение от коронавируса.