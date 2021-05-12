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Под Днепром обнаружили обломки истребителя Як-7 времен Второй мировой войны

Автор: Роман Мирончук

В Днепропетровской области обнаружили обломки советского самолета-истребителя Як-7 времен Второй мировой войны, который был сбит в 1943 году. Кроме того, нашли и останки летчика.

Об этом сообщает общественная организация "Поиск - Днепр" на своей странице в Facebook.

Под Днепром обнаружили обломки истребителя Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

Поисковая экспедиция работала возле ПГТ Илларионово. При этом местные искатели металлолома показали, где находится самолет. Были найдены фрагменты корпуса самолета, разбившегося двигателя и тому подобное. По заводским клеймам эксперты определили, что это обломки Як-7.

Под Днепром обнаружили обломки истребителя Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

При этом большие части самолета и мотор извлекли еще в советское время. А вот останки погибшего пилота так и остались на месте. Сейчас продолжаться действия по идентификации летчика.

Под Днепром обнаружили обломки истребителя Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

"Очень жаль, что куски разорванного металла были важнее останки парня которого бросили на месте своей гибели", - говорится в сообщении.

Под Днепром обнаружили обломки истребителя Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

На третий день экспедиции пришла на место крушения самолета пришла пожилая женщина и рассказала о воспоминаниях своей мамы об этом самолете.

Под Днепром обнаружили обломки истребителя Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

"Я долго молилась, чтобы за этим солдатом пришли, и вот наконец за ним пришли солдаты", - сказала женщина.

Под Днепром обнаружили обломки истребителя Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

Отметим, самолеты Як-7 производили с 1941 года, всего было построено 6399 истребителей 18 различных модификаций, включая учебные и боевые. Использовать данные самолеты прекратили в 1946 году.

Под Днепром обнаружили обломки истребителя Як-7 (фото: facebook.com/poshukdnipro.dp.ua)

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