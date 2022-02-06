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Под Днепром мужчина ради видео прыгнул в прорубь, но вынырнуть не смог

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Днепр, Воскресенье 06 февраля 2022 21:51
Под Днепром мужчина ради видео прыгнул в прорубь, но вынырнуть не смог Фото: под Днепром мужчина прыгнул в прорубь, но не вынырнул (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Роман Мирончук

В селе Капуловка Никопольского района Днепропетровской области 38-летний мужчина ради видео прыгнул в прорубь на реке Чортомлык, но не смог выплыть и ушел под лед.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

Спасатели прибыли на место инцидента, который произошел вчера, 5 февраля, и сразу же принялись искать тело мужчины, но найти его так и не смогли. Судя по всему, тело мужчины унесло течение реки.

Под Днепром мужчина ради видео прыгнул в прорубь, но вынырнуть не смог

Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и ушел под лед (фото: facebook.com/MNSDNE)

Позже к поиску тела привлекли водолазов "Городской аварийно-спасательной службы на воде".

Под Днепром мужчина ради видео прыгнул в прорубь, но вынырнуть не смог

Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и ушел под лед (фото: facebook.com/MNSDNE)

Тело погибшего мужчины удалось найти только сегодня, 6 февраля. Его вытащили на берег и передали сотруднику полиции.

Под Днепром мужчина ради видео прыгнул в прорубь, но вынырнуть не смог

Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и ушел под лед (фото: facebook.com/MNSDNE)

Спасатели призывают украинцев ценить свою жизнь и не рисковать ей. Необходимо быть осторожными и не выходить на лед.

Напомним, в Днепре на жилом массиве Красный Камень в одной из квартир нашли почти тысячу летучих мышей. Отмечается, что крылатые жили на балконе.

Мы также писали о том, что в Николаеве в одной семье произошел неприятный инцидент с ребенком. Дело в том, что девятилетний мальчик игрался с гайкой, надел ее на палец и не мог снять. Сначала родители хотели сами помочь ребенку, но ничего не вышло и пришлось вызывать спасателей.

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Днепропетровская область ГСЧС
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