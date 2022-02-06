Под Днепром мужчина ради видео прыгнул в прорубь, но вынырнуть не смог
В селе Капуловка Никопольского района Днепропетровской области 38-летний мужчина ради видео прыгнул в прорубь на реке Чортомлык, но не смог выплыть и ушел под лед.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области на своей странице в Facebook.
Спасатели прибыли на место инцидента, который произошел вчера, 5 февраля, и сразу же принялись искать тело мужчины, но найти его так и не смогли. Судя по всему, тело мужчины унесло течение реки.
Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и ушел под лед (фото: facebook.com/MNSDNE)
Позже к поиску тела привлекли водолазов "Городской аварийно-спасательной службы на воде".
Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и ушел под лед (фото: facebook.com/MNSDNE)
Тело погибшего мужчины удалось найти только сегодня, 6 февраля. Его вытащили на берег и передали сотруднику полиции.
Под Днепром мужчина прыгнул в прорубь и ушел под лед (фото: facebook.com/MNSDNE)
Спасатели призывают украинцев ценить свою жизнь и не рисковать ей. Необходимо быть осторожными и не выходить на лед.
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