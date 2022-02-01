Гайка застряла на пальце: в Николаеве провели спецоперацию по спасению 9-летнего мальчика

Вчера, 31 января, в Николаеве в одной семье произошел неприятный инцидент. Девятилетний мальчик игрался с гайкой, надел ее на палец и не мог снять.

Все же было принято решение звонить спасателям. Сотрудники ГСЧС осторожно, с помощью подручных средств, распилили гайку и сняли ее с пальца ребенка.

Сначала родители ребенка попытались самостоятельно снять гайку с пальца сына, но ничего не получалось, несмотря на то, что они пробовали различные способы.

Напомним, в Днепре 7-летний мальчик просунул руку в батарею отопления и не мог самостоятельно ее вытащить. Родителям также пришлось обращаться за помощью к спасателям.

Локоть ребенка оказался зажатым между секциями чугунной батареи. Чтобы освободить мальчика из ловушки спасатели намылили ему руку и таким образом вытащили конечность.

Мы также писали о том, что в Киеве мужчина надел гайку на половой орган и не мог ее самостоятельно снять. Медики отвезли его в больницу на Петра Запорожца, но врачи оказались бессильны.

Пришлось обращаться за помощью к спасателям. С помощью болгарки гайку удалось распилить. При этом, по словам спасателей, мужчина не получил никаких увечий и даже царапин.