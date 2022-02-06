Під Дніпром чоловік заради відео стрибнув в ополонку, але виринути не зміг

У селі Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області 38-річний чоловік заради відео стрибнув в ополонку на річці Чортомлик, але не зміг виплисти і пішов під лід.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області на своїй сторінці в Facebook .

Рятувальники прибули на місце інциденту, який стався вчора, 5 лютого, і відразу ж почали шукати тіло чоловіка, але знайти його так і не змогли. Судячи з усього, тіло чоловіка забрала течія річки.

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)

Пізніше до пошуку тіла залучили водолазів "Міської аварійно-рятувальної служби на воді".

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)

Тіло загиблого чоловіка вдалося знайти тільки сьогодні, 6 лютого. Його витягли на берег і передали співробітнику поліції.

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)

Рятувальники закликають українців цінувати своє життя і не ризикувати ним. Необхідно бути обережними і не виходити на лід.