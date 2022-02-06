ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Дніпром чоловік заради відео стрибнув в ополонку, але виринути не зміг

Новость на русском →
Дніпро, Неділя 06 лютого 2022 21:51
Під Дніпром чоловік заради відео стрибнув в ополонку, але виринути не зміг Фото: під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку, але не виринув (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Роман Мирончук

У селі Капулівка Нікопольського району Дніпропетровської області 38-річний чоловік заради відео стрибнув в ополонку на річці Чортомлик, але не зміг виплисти і пішов під лід.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області на своїй сторінці в Facebook.

Рятувальники прибули на місце інциденту, який стався вчора, 5 лютого, і відразу ж почали шукати тіло чоловіка, але знайти його так і не змогли. Судячи з усього, тіло чоловіка забрала течія річки.

Під Дніпром чоловік заради відео стрибнув в ополонку, але виринути не зміг

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)

Пізніше до пошуку тіла залучили водолазів "Міської аварійно-рятувальної служби на воді".

Під Дніпром чоловік заради відео стрибнув в ополонку, але виринути не зміг

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)

Тіло загиблого чоловіка вдалося знайти тільки сьогодні, 6 лютого. Його витягли на берег і передали співробітнику поліції.

Під Дніпром чоловік заради відео стрибнув в ополонку, але виринути не зміг

Під Дніпром чоловік стрибнув в ополонку і пішов під лід (фото: facebook.com/MNSDNE)

Рятувальники закликають українців цінувати своє життя і не ризикувати ним. Необхідно бути обережними і не виходити на лід.

Нагадаємо, у Дніпрі на житловому масиві Червоний камінь в одній з квартир знайшли майже тисячу кажанів. Зазначається, що крилаті жили на балконі.

Ми також писали про те, що в Миколаєві в одній родині стався неприємний інцидент з дитиною. Справа в тому, що дев'ятирічний хлопчик грався з гайкою, надів її на палець і не міг зняти. Спочатку батьки хотіли самі допомогти дитині, але нічого не вийшло і довелося викликати рятувальників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область ДСНС
LITE
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2