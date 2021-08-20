Под Днепром люди из авто набросились на пешеходов: били руками и ногами (видео)

В городе Каменское Днепропетровской области на дороге несколько человек вылетели из автомобилей и начали бить пешеходов. Причина этому то, что они переходили дорогу в неположенном месте.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Днепр. Vgorode.ua".
Так, злоумышленников было 4-пассажиры и водитель. В частности, все они вышли из автомобиля Opel и устроили избиение.
На видео видно, что 2 мужчин переходили дорогу с довольно оживленным движением. Они держали в руках мешки и пакеты.
Происшествие произошло, когда прохожие пересекли все полосы движения.
Мужчины били пешеходов руками и ногами. Потом один из них даже упал, когда в очередной раз бил пострадавшего ногой.
После этого они оттащили пострадавших с дороги, сели в автомобиль и уехали.
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.
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