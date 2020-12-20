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Под Днепром автобус с пассажирами загорелся на ходу: пламя охватило весь салон

Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 20 декабря, в Днепропетровской области на трассе Днепр-Кривой Рог загорелся автобус с пассажирами во время движения. Инцидент произошел в 07:40.

На момент возникновения пожара в салоне находилось 7 пассажиров и водитель. К счастью, никто не пострадал. Все самостоятельно покинули салон автобуса еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Под Днепром загорелся автобус с пассажирами во время движения (фото: dp.dsns.gov.ua)

В ликвидации пожара принимало участие 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники главного управления ведомства.

Под Днепром загорелся автобус с пассажирами во время движения (фото: dp.dsns.gov.ua)

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Пожар потушили в 08:10, но огонь полностью уничтожил весь автобус площадью 21 м. кв.

Под Днепром загорелся автобус с пассажирами во время движения (фото: dp.dsns.gov.ua)

Напомним, в Киеве буквально за секунды загорелась маршрутка. Инцидент произошел рядом со станцией метро "Академгородок". Огонь охватил транспортное средство полностью. При этом очевидцы происшествия засняли жуткий пожар на видео.

Пользователи сети отметили, что скорость распространения огня связана с тем, что маршрутка сделана из материалов с низкой пожароустойчивостью.

Ранее в маршрутке Полтавы едва не погибли пассажиры после того, как в транспортном средстве отказали тормоза. Водителю все же удалось избежать трагедии. По словам одной из пассажирок, люди в маршрутке начали плакать и молится.

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