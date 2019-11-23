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В Днепре жестоко избили активистов (фото)

STYLERЖизнь    23.11.2019 - 10:06
В Днепре жестоко избили активистов (фото)
В Днепре избили активистов (фото: РБК-Украина)

В Днепре люди в балаклавах ворвались в офис активистов и применили физическую силу

В Днепре поздно вечером в пятницу, 22 ноября, жестоко избили активистов. Об этом сообщил один из пострадавших активистов Владислав Мельничук на своей Facebook-странице.

"Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера, пятеро молодых в балаклавах ворвались в помещение Просвещения в Днепре и напали на меня и Вирослав Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа", - рассказал он.

Отметим, что Владислав Мельничук является руководителем Сообщества активной молодежи. Как сообщил другой активист Олег Слабоспицкий, пострадавшие уже написали заявление в полицию.

В Днепре жестоко избили активистов (фото)В Днепре жестоко избили активистов (фото)В Днепре жестоко избили активистов (фото)

В Днепре избили активистов (Мельничук Владислав/Facebook)

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