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Бил девушек в лицо: "маньяк" из Днепра шокировал причиной нападений

STYLERПроисшествия    22.11.2019 - 19:13
Бил девушек в лицо: "маньяк" из Днепра шокировал причиной нападений
В Днепре неадекват нападал на женщин (фото: Информатор, коллаж: РБК-Украина)

В Днепре молодой мужчина совершил серию нападений на девушек

В Днепре на прошлой неделе неизвестный мужчина в дневное время совершал нападения на молодых девушек. Атаки были короткими и стремительными - он внезапно подбегал, наносил серию ударов в лицо и убегал. "Маньяком" оказался 32-летний местный житель, который на суде рассказал о причинах нападений.

Неадекват промышлял на Левом берегу в Амур-Нижнеднепровском районе (АНД). За свою короткую "карьеру" он успел напасть на шесть женщин. Одной из них пришлось накладывать швы.

Полиция составила фоторобот и активно занималась розыском злоумышленника. Но схватить его удалось во время нового нападения.

Бил девушек в лицо: &quot;маньяк&quot; из Днепра шокировал причиной нападений

В Днепре неадекват нападал на женщин (фото: Информатор)

В пятницу, 22 ноября, суд избрал "маньяку" меру пресечения, пишет Информатор. Несмотря на прошение прокурора о взятии под стражу, 32-летнего мужчину отправили под домашний арест до 17 января.

Подозреваемый на судебном заседании рассказал и о мотивах нападений. По его словам, девушки вызывали у него подозрения. Его, якобы преследуют люди из криминальных кругов.

"Шла мне на встречу и улыбалась", - рассказал злоумышленник об одном из эпизодов.

Он подтвердил, что бил девушек по лицу руками и ногами, а затем убегал.

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