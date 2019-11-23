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У Дніпрі жорстоко побили активістів (фото)

STYLERЖиття    23.11.2019 - 10:06
У Дніпрі жорстоко побили активістів (фото)
У Дніпрі побили активістів (фото: РБК-Україна)

У Дніпрі люди в балаклавах увірвалися в офіс активістів застосували фізичну силу

У Дніпрі пізно ввечері в п'ятницю, 22 листопада, жорстоко побили активістів. Про це повідомив один з постраждалих активістів Владислав Мельничук на своїй Facebook-сторінці.

"Вчора, 22 листопада, близько 22 години вечора, п'ятеро молодиків у балаклаві увірвалися в приміщення Освіти в Дніпрі і напали на мене і Вирослав Цюпяка. Побиття було в приміщенні громадської організації при свідках. Зараз пишемо заяву в поліцію і їдемо в лікарню. Є травми черепа, щелепи і носа", - розповів він.

Зазначимо, що Владислав Мельничук є керівником Спільноти активної молоді. Як повідомив інший активіст Олег Слабоспицький, постраждалі вже написали заяву в поліцію.

У Дніпрі жорстоко побили активістів (фото)У Дніпрі жорстоко побили активістів (фото)У Дніпрі жорстоко побили активістів (фото)

Дніпрі побили активістів (Мельничук Владислав/Facebook)

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