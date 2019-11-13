В Киеве молодые парни жестоко избили охранника супермаркета: всплыли детали инцидента

В Киеве молодые люди избили охранника супермаркета (Коллаж РБК-Украина)

Молодые люди набросились на охранника супермаркета и избили его до полусмерти

В Киеве трое молодых людей напали на охранника супермаркета. Инцидент произошел ночью, 10 ноября, по улице Ярославской, 56-а. Молодые люди избили человека до полусмерти и стало известно, что все это на видео снимала девушка, подруга преступников.

Как сообщили в Национальной полиции города Киева в комментарии для издания "Сегодня", молодые люди уже задержаны. Ранее в СМИ появилась информация о том, что избиение совершили подростки, но после задержания выяснилось, что все дебоширы – совершеннолетние.

"Они не подростки, а совершеннолетние молодые парни. Всех троих уже задержали и по решению суда им определена мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога. Парней нашли и задержали при помощи камер видеонаблюдения", - рассказали источники в полиции.

Также стало известно, что именно произошло в тот вечер в помещении супермаркета.

"Парни были нетрезвыми и начали приставать к охраннику с хулиганскими мотивами. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы за умышленное нанесение тяжелых повреждений человеку", - добавили в правоохранительных органах.

Состояние потерпевшего оценивается медиками как тяжелое, но стабильное. Участие в драке еще одного человека – девушки, которая засняла на видео побоище, на данный момент проверяется.