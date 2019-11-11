В Харькове девочки сняли на видео жестокую драку подружек: пальцами в глаза, бей ее!

В Харькове девочки устроили драку (Фото: коллаж РБК-Украина)

В полиции отреагировали на драку девочек и уже нашли "героинь" скандального ролика

В Харькове девочки-подростки устроили драку, в то время как их подружки снимали жестокую потасовку на видео и даже давали советы, как лучше наносить удары. После этого ролик попал в сеть, собрав массу возмущенных комментариев. На кадры с насилием обратили внимание в полиции, пообещав разобраться в происшествии.

Двухминутное видео было опубликовано на паблике "Харьков в теме", а в сообществе "Харьковский перелом" уточняется со ссылкой на очевидцев, что драка между двумя девушками произошла из-за парня.

Как видно на ролике, подростки на асфальте молотят друг друга кулаками и ногами, нанося удары даже по голове, рвут волосы. За кадром звучат голоса других девочек, которые "подсказывают", как им лучше драться: призывают Кристину и Катю то тыкать пальцами в глаза, то вставать и бить ногами и прочее.

В Харькове девочки устроили драку (Фото: скриншот)

При этом пару раз кто-то из очевидцев просит разнять соперниц, но другие отказываются, чтобы понаблюдать за избиением. В какой-то момент одна из подружек показывает руками знак "сердце" перед камерой, которая снимает потасовку.

Харьковские правоохранители открыли проверку по факту драки девочек, и даже уже установили их имена. Информация была внесена в Журнал единого учета обращений и заявлений.

В Харькове девочки устроили драку - подружки снимали на камеру и давали "советы" (Видео: facebook.com/HarkovskiyPerelom)

Пользователи сети живо отреагировали на скандальное видео и крайне резко высказываются не только в адрес малолетних соперниц, сколько возмущаются жестокостью их подружек и "оператора", которые наблюдали за дракой и поощряли их.

Автор видео получил массу удовольствия и решил поделиться с окружающими. С его стороны это предел цинизма и подлости, ну а девицы... Грязно, мерзко все это выглядит.

Ужас! Еще и комментарии... Советуют как драться...

Боже какой кошмар, что творится, какая жестокая молодежь!

А кто снимал это все, то слабо было их разнять?

Самое страшное это равнодушие! Те дуры морды бьют друг другу, а парень выбрал третью, а кто-то стоит снимает. Вопрос: "Зачем?" Кому эта мерзость интересна?

Девочки, вспомните себя! Все дрались и за парней и по разным причинам. Только когда дрались мы не было телефонов. Главное, чтобы за ножи не брались. Сегодня дерутся, а завтра в десна целоваться будут.

Жестокость зашкаливает! Страшно за будущее;

Как можно равнодушно смотреть на жестокость!

В Харькове девочки снимали драку подружек на видео - сеть шокирована цинизмом (Скрин комментариев)