В Харькове девочки сняли на видео жестокую драку подружек: пальцами в глаза, бей ее!

В полиции отреагировали на драку девочек и уже нашли "героинь" скандального ролика
В Харькове девочки-подростки устроили драку, в то время как их подружки снимали жестокую потасовку на видео и даже давали советы, как лучше наносить удары. После этого ролик попал в сеть, собрав массу возмущенных комментариев. На кадры с насилием обратили внимание в полиции, пообещав разобраться в происшествии.
Двухминутное видео было опубликовано на паблике "Харьков в теме", а в сообществе "Харьковский перелом" уточняется со ссылкой на очевидцев, что драка между двумя девушками произошла из-за парня.
Как видно на ролике, подростки на асфальте молотят друг друга кулаками и ногами, нанося удары даже по голове, рвут волосы. За кадром звучат голоса других девочек, которые "подсказывают", как им лучше драться: призывают Кристину и Катю то тыкать пальцами в глаза, то вставать и бить ногами и прочее.
В Харькове девочки устроили драку (Фото: скриншот)
При этом пару раз кто-то из очевидцев просит разнять соперниц, но другие отказываются, чтобы понаблюдать за избиением. В какой-то момент одна из подружек показывает руками знак "сердце" перед камерой, которая снимает потасовку.
Харьковские правоохранители открыли проверку по факту драки девочек, и даже уже установили их имена. Информация была внесена в Журнал единого учета обращений и заявлений.
В Харькове девочки устроили драку - подружки снимали на камеру и давали "советы" (Видео: facebook.com/HarkovskiyPerelom)
Пользователи сети живо отреагировали на скандальное видео и крайне резко высказываются не только в адрес малолетних соперниц, сколько возмущаются жестокостью их подружек и "оператора", которые наблюдали за дракой и поощряли их.
В Харькове девочки снимали драку подружек на видео - сеть шокирована цинизмом (Скрин комментариев)