В Днепре женщина "по приказу голосов" сожгла 90 тысяч и устроила пожар в многоэтажке

Почему женщина подожгла деньги

Как оказалось, пожар она учинила по приказу" голосов", которые звучали в голове. В этот момент в помещении находился маленький ребенок.

В полицию позвонила сестра женщины. Когда патрульные прибыли, то заметили сильное задымление на 8 этаже многоэтажки. Также в квартире находился муж, который пытался ее унять.

Как рассказали правоохранители, в доме были разбиты и разбросаны мебель и посуда. Кроме этого, заметили открытый огонь посреди комнаты, в котором горели 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов.

На место происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали женщину, а ребенка забрала ее сестра. Случалось ли в этой квартире что – то похожее - неизвестно.

Женщина подожгла деньги в Днепре (фото: dp.informator.ua)