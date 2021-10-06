В Днепре женщина "по приказу голосов" сожгла 90 тысяч и устроила пожар в многоэтажке

В Днепре 46-летняя женщина устроила пожар. В частности, она агрессивно вела себя и подожгла 90 тысяч гривен.
Так, инцидент произошел на улице Кожемяки, сообщает "Информатор".
Как оказалось, пожар она учинила по приказу" голосов", которые звучали в голове. В этот момент в помещении находился маленький ребенок.
В полицию позвонила сестра женщины. Когда патрульные прибыли, то заметили сильное задымление на 8 этаже многоэтажки. Также в квартире находился муж, который пытался ее унять.
Как рассказали правоохранители, в доме были разбиты и разбросаны мебель и посуда. Кроме этого, заметили открытый огонь посреди комнаты, в котором горели 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов.
На место происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали женщину, а ребенка забрала ее сестра. Случалось ли в этой квартире что – то похожее - неизвестно.
Женщина подожгла деньги в Днепре (фото: dp.informator.ua)
Ранее мы сообщали, что в Одесской области произошел пожар на судоремонтном заводе, загорелась каюта судна.
Также мы писали, что в Черновцах горел лицей железнодорожного транспорта.