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В Черновцах горел лицей железнодорожного транспорта

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Черновцы, Вторник 05 октября 2021 00:08
В Черновцах горел лицей железнодорожного транспорта Фото: в черновицком лицее произошел пожар (promin.cv.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Черновцах вечером 4 октября произошел пожар в лицее железнодорожного транспорта. Он находится на улице Капелланская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт Promin.

Предварительно, загорелись складские помещения.В Черновцах горел лицей железнодорожного транспорта

На месте происшествия работают две пожарные бригады ГСЧС, также прибыл экипаж полиции.

В Черновцах горел лицей железнодорожного транспорта

По состоянию на 23:00 пожар локализован, распространения на учебные корпуса не было. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также в понедельник, 4 октября, в центре Львова произошел пожар. В связи с этим перекрыли движение транспорта.

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