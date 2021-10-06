У Дніпрі жінка спалила 90 тисяч і влаштувала пожежу: наказали "голоси" (фото)

Чому жінка підпалила гроші

Як виявилось, пожежу вона вчинила за наказом "голосів", які звучали в голові. У цей момент у помешканні перебувала маленька дитина.

У поліцію зателефонувала сестра жінки. Коли патрульні прибули, то помітили сильне задимлення на 8 поверсі багатоповерхівки. Також у квартирі перебував чоловік, який намагався її вгамувати.

Як розповіли правоохоронці, у помешканні були розбиті й розкидані меблі та посуд. Окрім цього, помітили відкритий вогонь посеред кімнати, в якому горіли 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів.

На місце події викликали медиків, які госпіталізували жінку, а дитину забрала її сестра. Чи траплялося в цій квартирі щось схоже – невідомо.

Жінка підпалила гроші у Дніпрі (фото: dp.informator.ua)