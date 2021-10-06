У Дніпрі жінка спалила 90 тисяч і влаштувала пожежу: наказали "голоси" (фото)

У Дніпрі 46-річна жінка влаштувала пожежу. Зокрема, вона агресивно поводилася та підпалила 90 тисяч гривень.
Так, інцидент стався на вулиці Кожемяки, повідомляє "Інформатор".
Як виявилось, пожежу вона вчинила за наказом "голосів", які звучали в голові. У цей момент у помешканні перебувала маленька дитина.
У поліцію зателефонувала сестра жінки. Коли патрульні прибули, то помітили сильне задимлення на 8 поверсі багатоповерхівки. Також у квартирі перебував чоловік, який намагався її вгамувати.
Як розповіли правоохоронці, у помешканні були розбиті й розкидані меблі та посуд. Окрім цього, помітили відкритий вогонь посеред кімнати, в якому горіли 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів.
На місце події викликали медиків, які госпіталізували жінку, а дитину забрала її сестра. Чи траплялося в цій квартирі щось схоже – невідомо.
Жінка підпалила гроші у Дніпрі (фото: dp.informator.ua)
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