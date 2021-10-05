В Одесской области произошел пожар на судоремонтном заводе, загорелась каюта судна

Около в 16:21 в городе Измаил на территории судоремонтного завода произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что пожар возник в каюте пришвартованного буксира, который находился на территории судоремонтного завода на ремонте.

Около 17:38 пожарным удалось локализовать огонь площадью 60 м кв. Всего к тушению были привлечены 18 спасателей и 5 единиц техники.

Информации о жертвах и пострадавших - нет.