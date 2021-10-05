ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Одесской области произошел пожар на судоремонтном заводе, загорелась каюта судна

Новина українською →
Измаил, Вторник 05 октября 2021 18:11
В Одесской области произошел пожар на судоремонтном заводе, загорелась каюта судна Фото: в Одесской области произошел пожар на судоремонтном заводе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Около в 16:21 в городе Измаил на территории судоремонтного завода произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что пожар возник в каюте пришвартованного буксира, который находился на территории судоремонтного завода на ремонте.

Около 17:38 пожарным удалось локализовать огонь площадью 60 м кв. Всего к тушению были привлечены 18 спасателей и 5 единиц техники.

Информации о жертвах и пострадавших - нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Пожар
NEWS
Минздрав утвердил список профессий для обязательной вакцинации: кто в нем
Минздрав утвердил список профессий для обязательной вакцинации: кто в нем
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями