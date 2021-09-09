В Днепре водитель отказался везти пенсионерку с ручной тележкой: "это автобус для перевозки людей"

В Днепре водитель автобуса отказался везти в салоне пожилую женщину с ручной тележкой, которая складывается. Пассажиры автобуса вступились за женщину.
Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Днепр Оперативный".
На видео видно, как водитель маршрутного такси №136 пытается выгнать из транспорта пожилую женщину с тележкой в руках. Он объяснил это тем, что "автобус для перевозки людей, а не тачек".
"Убирайте тачку. Это автобус. Я говорю, что не надо здесь с ним. Это автобус для перевозки людей", — сказал водитель.
Выгнать женщину из салона не давали местные жители, которые вступились за женщину. В частности, они пригрозили ему вызовом на место полиции.
В комментариях пользователи поражены поступком водителя, и считают, что такое поведение не допустимо.
Ранее мы сообщали, что в Киеве у маршрутки на ходу оторвалось колесо и влетело в остановку.
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