У Дніпрі водій відмовився везти пенсіонерку з ручним візком: "це автобус для перевезення людей"

На відео видно, як водій маршрутного таксі №136 намагається вигнати з транспорту літню жінку з візком в руках. Він пояснив це тим, що "автобус для перевезення людей, а не тачок".

"Прибирайте тачку. Це автобус. Я кажу, що не треба тут з ним. Це автобус для перевезення людей", — сказав водій.

Вигнати жінку з салону не давали місцеві мешканці, які заступилися за жінку. Зокрема, вони пригрозили йому викликом на місце поліції.

У коментарях користувачі вражені від вчинку водія, і вважають, що така поведінка не допустима.