У Дніпрі унікальна породілля стала мамою здорового малюка: зворушливі фото

У Дніпрі жінка з патологіями народила здорову дитину (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі жінка з спадковим синдромом народила здорову дитину

У Дніпрі жінка з унікальним спадковим захворюванням - синдромом Гольденхара народила здорову дитину з вагою майже три кілограми. Про це розповіла лікар Ольга Фандєєва на своїй сторінці в Facebook.

Диво сталося незабаром після Нового року в пологовому будинку лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Вагітна потрапила в акушерське відділення на плановий кесарів розтин, у результаті чого на світ з'явилася здорова дівчинка вагою 2950 грамів і зростом 46 сантиметрів.

У Дніпрі жінка з патологіями народила здорову дитину (фото: facebook.com/f.a.olya)

Породілля дуже маленького зросту і з іншими патологіями, які виникають через дуже рідкісне спадкове захворювання - синдром Гольденхара.

Для довідки: синдром Гольденхара характеризується комплексним ураженням очей, вух і хребта. Страждаючим хворобою властива асиметрія обличчя через одностороннє недорозвинення нижньої щелепи, зрощення хребців, кіфози і так далі. Синдром успадковується за аутосомно-рецесивним типом, тобто носіями дефектного гена є обоє батьків.

Варто відзначити, що в лікарні імені Мечникова в Дніпрі не вперше відбуваються подібні чудеса. Навесні 2019 року "жінка-метелик" народила здорову дівчинку.