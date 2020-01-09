ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі унікальна породілля стала мамою здорового малюка: зворушливі фото

STYLERЖиття    09.01.2020 - 21:12
У Дніпрі унікальна породілля стала мамою здорового малюка: зворушливі фото
У Дніпрі жінка з патологіями народила здорову дитину (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі жінка з спадковим синдромом народила здорову дитину

У Дніпрі жінка з унікальним спадковим захворюванням - синдромом Гольденхара народила здорову дитину з вагою майже три кілограми. Про це розповіла лікар Ольга Фандєєва на своїй сторінці в Facebook.

Диво сталося незабаром після Нового року в пологовому будинку лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Вагітна потрапила в акушерське відділення на плановий кесарів розтин, у результаті чого на світ з'явилася здорова дівчинка вагою 2950 грамів і зростом 46 сантиметрів.

У Дніпрі унікальна породілля стала мамою здорового малюка: зворушливі фотоУ Дніпрі унікальна породілля стала мамою здорового малюка: зворушливі фото

У Дніпрі жінка з патологіями народила здорову дитину (фото: facebook.com/f.a.olya)

Породілля дуже маленького зросту і з іншими патологіями, які виникають через дуже рідкісне спадкове захворювання - синдром Гольденхара.

Для довідки: синдром Гольденхара характеризується комплексним ураженням очей, вух і хребта. Страждаючим хворобою властива асиметрія обличчя через одностороннє недорозвинення нижньої щелепи, зрощення хребців, кіфози і так далі. Синдром успадковується за аутосомно-рецесивним типом, тобто носіями дефектного гена є обоє батьків.

Варто відзначити, що в лікарні імені Мечникова в Дніпрі не вперше відбуваються подібні чудеса. Навесні 2019 року "жінка-метелик" народила здорову дівчинку.

74-річна жінка народила двійню: усі деталі Батьки відмовилися: у Львові вперше виходили дитину з вагою 480 грам (відео)
Новини України роды
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся