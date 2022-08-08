В Днепре цирк приютил коллег из оккупированных регионов: выступают животные-беженцы и раненый клоун

В частности, многие артисты цирка из-за широкомасштабного вторжения потеряли дома. Однако, они решили снова выйти на манеж, чтобы поддержать гражданских, а также помочь вынужденным переселенцам вернуться к жизни.

Как клоун Гена спасал свою жизнь

После трех ранений на арену в цирке вышел клоун Гена, который за широкой улыбкой прячет боль от пережитого в Луганской области.

"Я выбрал эту профессию, чтобы приносить радость людям, поэтому безразлично, что у меня здесь. Важно, чтобы люди этого не замечали. Мой рецепт - это улыбка. Улыбаться всегда и всем. Нести добро - прежде всего", - говорит артист, который пятнадцать лет проработал клоуном.

Широкомасштабное вторжение Россия застало Гену дома в Рубежном. Вражеский снаряд прилетел ему в ногу, поясницу и руку.

"Обломки, мина упала рядом со мной. Я успел лишь упасть. Пролежал дома, наверное неделю. Лежал, не вставал. Там ни врачей не было, ничего. Никто помощь не оказывал, кроме соседей", - рассказывает мужчина.

Впоследствии, когда артист смог встать на ноги, то начал убегать и спасать маму. Сейчас она смотрит на выступление сына и улыбается. В тот момент она на мгновение забывает, что они потеряли все, что имели.

Спасение морского котика

Также морской котик-переселенец Сэм упорно выполняет трюки. Он чудом выжил под обстрелами в Харькове во время гастролей в феврале. Сейчас его дом в Скадовске под оккупацией.

Тренер Анатолий вспоминает, как спасал Сэма, несмотря на опасность для жизни обоих.

"Первые десять дней я был в общежитии в Харькове, а он за 25 минут в цирке. Под обстрелами. Надо же било кормить его, и за водой следить. И вообще смотреть за состоянием животного. Он больше как друг, а не животное какое-то. Я бы его не оставил", - рассказал мужчина.

Морского котика еле вывезли в Днепр и отдельно собирали ему бассейн.

Артисты решились возобновить свои выступления в днепровском цирке. Билеты продают с ограничениями, чтобы в случае воздушной тревоги все зрители смогли быстро дойти до укрытия.

Дрессировщица Дарья Майчук впервые после полномасштабного вторжения выходит на сцену с носухами и песиками. После выступления она не сдерживает слез, ведь ее муж раньше выступал вместе с ней, а сейчас защищает Украину от врага.

Зрители изрядно поддерживают артистов. Выступления в цирке проводят дважды в неделю.