У Дніпрі цирк прихистив колег із окупованих регіонів: виступають тварини-біженці і поранений клоун

У Дніпрі цирк прихистив пораненого клоуна, морського котика з окупованого Скадовська, носух та песиків з обстріляного Харкова. Відтепер артисти наважилися розпочати виступи.
Про це пише ТСН.
Зокрема, багато артистів цирку через широкомасштабне вторгнення втратили домівки. Однак, вони вирішили знову вийти на манеж, щоб підтримати цивільних, а також допомогти вимушеним переселенцям повернутися до життя.
Після трьох поранень на арену у цирку вийшов клоун Гена, який за широкою посмішкою ховає біль від пережитого у Луганській області.
"Я вибрав цю професію, щоб приносити радість людям, тому байдуже, що в мене тут. Важливо, щоб люди цього не помічали. Мій рецепт - це посмішка. Усміхатися завжди і всім. Нести добро - насамперед", - каже артист, який п’ятнадцять років пропрацював клоуном.
Широкомасштабне вторгнення Росія застало Гену вдома в Рубіжному. Ворожий снаряд прилетів йому в ногу, поперек та руку.
"Уламки, міна впала поряд зі мною. Я встиг лише впасти. Пролежав удома, мабуть тиждень. Лежав, не вставав. Там ні лікарів не було, нічого. Ніхто допомогу не надавав, крім сусідів", - розповідає чоловік.
Згодом, коли артист зміг встати на ноги, то почав тікати та рятувати маму. Зараз вона дивиться на виступ сина і посміхається. У той момент вона на мить забуває, що вони втратили все, що мали.
Також морський котик-переселенець Сем завзято виконує трюки. Він дивом вижив під обстрілами в Харкові під час гастролей в лютому. Зараз його домівка у Скадовську під окупацією.
Тренер Анатолій згадує, як рятував Сема, попри небезпеку для життя обох.
"Перші десять днів я був у гуртожитку в Харкові, а він за 25 хвилин в цирку. Під обстрілами. Треба ж було кормити його, і за водою слідкувати. І взагалі дивитись за станом тварини. Він більше як друг, а не тварина якась. Я б його не залишив", - розповів чоловік.
Морського котика ледве вивезли до Дніпра та окремо збирали йому басейн.
Артисти наважилися відновити свої виступи у дніпровському цирку. Квитки продають з обмеженнями, аби в разі повітряної тривоги усі глядачі змогли швидко дійти до укриття.
Дресирувальниця Дар’я Майчук вперше після повномасштабного вторгнення виходить на сцену з носухами та песиками. Після виступу вона не стримує сліз, адже її чоловік раніше виступав разом із нею, а зараз захищає Україну від ворога.
Глядачі неабияк підтримують артистів. Виступи у цирку проводять двічі на тиждень.
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