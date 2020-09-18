В Днепре строят новый аэропорт: каким он будет (фото)

В Днепре будет новый аэропорт (коллаж РБК-Украина)

В Днепре начали строительство аэродромного комплекса

В Днепре на днях стартовало строительство нового аэропорта. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале. Новый аэропорт строят с помощью государства и бизнес-структур.

Сейчас стало известно, что дизайн нового аэропорта принадлежит австралийской компании. В сети стали появляться фотографии будущего аэропорта в Днепре.

Ожидаемая стоимость работ по строительству аэродрома — 5,69 млрд грн. Размер минимального шага понижения цены на аукционе составит 28,49 млн грн (0,5% ожидаемой стоимости). Аукцион назначен на 21 декабря 2020 года, конечный срок подачи тендерных предложений — 13 ноября. Заказчиком выступает ГП Финансирование инфраструктурных проектов.

Отметим, что новая взлетно-посадочная полоса аэродрома будет расширена, она будет длиной в 3200 м, длина действующей полосы — 2841 м.

"Уже скоро увидите новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 километра, которая будет оснащена современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Необходимое финансирование для реализации проекта в объеме 2 млрд грн должно быть отображено в государственном бюджете следующего года", – говорится в сообщении Офиса президента.

Так будет выглядеть аэропорт в Днепре (фото: Telegram)

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