У Дніпрі будують новий аеропорт: яким він буде (фото)

В Дніпрі буде новий аеропорт (колаж РБК-Україна)

У Дніпрі почали будівництво аеродромного комплексу

У Дніпрі днями стартувало будівництво нового аеропорту. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі. Новий аеропорт будують з допомогою держави та бізнес-структур.

Зараз стало відомо, що дизайн нового аеропорту належить австралійській компанії. У мережі стали з'являтися фотографії майбутнього аеропорту в Дніпрі.

Очікувана вартість робіт з будівництва аеродрому — 5,69 млрд грн. Розмір мінімального кроку зниження ціни на аукціоні складе 28,49 млн грн (0,5% очікуваної вартості). Аукціон призначено на 21 грудня 2020 року, кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 13 листопада. Замовником виступає ДП Фінансування інфраструктурних проектів.

Відзначимо, що нова злітно-посадкова смуга аеродрому буде розширена, вона буде довжиною 3200 м, довжина діючої смуги — 2841 м.

"Вже скоро побачите нову злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 кілометра, яка буде оснащена сучасними системами навігації, метеорологічних та світлосигнальним обладнанням. Необхідне фінансування для реалізації проекту в обсязі 2 млрд грн має бути відображено в державному бюджеті наступного року", – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Так буде виглядати аеропорт в Дніпрі (фото: Telegram)

Як ми раніше повідомляли, у Києві зібралися відремонтувати Центральний вокзал і зробити з нього інноваційна будівля.