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В Киеве отремонтируют Центральный автовокзал: как он будет выглядеть

Киев, Пятница 18 сентября 2020 10:41
В Киеве отремонтируют Центральный автовокзал: как он будет выглядеть
В Киеве отремонтируют Центральный автовокзал (фото: mapia.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве обещают сделать из автовокзала модное здание

В Киеве собрались отремонтировать Центральный вокзал и сделать из него инновационное здание. Как известно, в столице продали на аукционе здания автовокзалов и автостанций. Теперь за них возьмутся инвесторы. В ближайшее время транспортный узел в центре Киева ждет ремонт.

Как сообщает "Центр транспортных стратегий", в проекте модернизации будут учтены все требования для пользования вокзалом пассажирами с ограниченными возможностями. В дальнейшем предполагается строительство отеля на территории автовокзала, организация дополнительных VIP-услуг.

Автовокзал в Голосеевском районе хотят сделать современным и инновационным, удобным как для пассажиров, так и для перевозчиков - с комфортной зоной ожидания рейсов с современными фуд-кортами, информационными табло по всей территории автовокзала, зонами отдыха, медицинским кабинетом для помощи пассажирам и прохождения водителями автобусов предрейсового осмотра.

В Киеве отремонтируют Центральный автовокзал: как он будет выглядеть

Так будет выглядеть обновленный автовокзал (фото: cfts.org.ua)

В Киеве отремонтируют Центральный автовокзал: как он будет выглядетьТак Центральный автовокзал выглядел ранее (фото: ru.wikipedia.org)

Напомним, что киевский Центральный автовокзал находится на Демеевской площади. Он был построен в 1957 - 1961 годах архитектором Авраамом Милецким и Эдуардом Бильским. Автовокзал расположен возле крупной транспортной развязки.

Кстати, в 2013 году рассматривался вопрос об упразднении центрального автовокзала и перенос части пассажиропотока на другие автостанции Киева. В частности, частичным преемником автовокзала должна была стать новая автостанция на "Теремках".

Как мы ранее писали, Кличко открыл сквер с фонтаном на Оболони.

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