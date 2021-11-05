В Днепре спасли пациента, которого за границей признали неизлечимым: был с наименьшими признаками жизни

Так, в областную клиническую больницу имени Мечникова скорой из-за границы доставили 31-летнего жителя Запорожской области. Отмечается, что мужчина находился на заработках, заболел на коронавирус, и у него случился инсульт.

"Потерял сознание за границей, был на заработках. Все, что удалось там сделать – компьютерный томограф, на котором поставили диагноз: инсульт, ковидная пневмония – и отправили в сырой барак. Жене Дарьи сказали - вылечить невозможно. Виталия за тысячи километров везли до Мечникова "скорой". Тело, с наименьшими признаками жизни, было доставлено в реанимацию больницы", - написал Рыженко.

Врачи у мужчины диагностировали аспергиллез с поражением головного мозга и пневмонию.

"Летальность при этих проблем от 90-99%, плюс коронавирус. Второй месяц лечения. Сегодня встал на ноги", - добавил медик.