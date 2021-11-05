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В Днепре спасли пациента, которого за границей признали неизлечимым: был с наименьшими признаками жизни

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Днепр, Пятница 05 ноября 2021 18:58
В Днепре спасли пациента, которого за границей признали неизлечимым: был с наименьшими признаками жизни Медик Днепра чудом поставили на ноги пациента (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре медики вылечили пациента, которого за границей считали неизлечимым. В частности, у 31-летнего мужчины, который болен коронавирусом, случился инсульт.

Об этом рассказал генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

Так, в областную клиническую больницу имени Мечникова скорой из-за границы доставили 31-летнего жителя Запорожской области. Отмечается, что мужчина находился на заработках, заболел на коронавирус, и у него случился инсульт.

"Потерял сознание за границей, был на заработках. Все, что удалось там сделать – компьютерный томограф, на котором поставили диагноз: инсульт, ковидная пневмония – и отправили в сырой барак. Жене Дарьи сказали - вылечить невозможно. Виталия за тысячи километров везли до Мечникова "скорой". Тело, с наименьшими признаками жизни, было доставлено в реанимацию больницы", - написал Рыженко.

Врачи у мужчины диагностировали аспергиллез с поражением головного мозга и пневмонию.

"Летальность при этих проблем от 90-99%, плюс коронавирус. Второй месяц лечения. Сегодня встал на ноги", - добавил медик.

Ранее мы сообщали, что во Львове спасли маленького мальчика едва не потерял палец. Отмечается, что несчастный случай произошел во время отдыха в Карпатах.

Также недавно мы писали, что в Днепре медики спасли ребенка, который проглотил булавку. Медики спасали мальчика необычным способом.

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