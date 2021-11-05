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У Дніпрі врятували пацієнта, якого за кордоном визнали невиліковним: був з найменшими ознаками життя

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Дніпро, П'ятниця 05 листопада 2021 18:58
У Дніпрі врятували пацієнта, якого за кордоном визнали невиліковним: був з найменшими ознаками життя Медик Дніпра дивом поставили на ноги пацієнта (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі медики вилікували пацієнта, якого за кордоном вважали невиліковним. Зокрема, у 31-річного чоловіка, який хворий на коронавірус, стався інсульт.

Про це розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Так, до обласної клінічної лікарні імені Мечникова швидкою із-за кордону доправили 31-річного жителя Запорізької області. Зазначається, що чоловік перебував на заробітках, захворів на коронавірус, і в нього стався інсульт.

"Знепритомнів за кордоном, був на заробітках. Все, що вдалося там зробити – комп'ютерний томограф, на якому поставили діагноз: інсульт, ковідна пневмонія – і відправили до сирого барака. Дружині Дар'ї сказали – вилікувати неможливо. Віталія за тисячі кілометрів везли до Мечникова "швидкою". Тіло, з найменшими ознаками життя, було доставлено до реанімації лікарні", - написав Риженко.

Лікарі у чоловіка діагностували аспергільоз з ураженням головного мозку та пневмонію.

"Летальність за цих проблем від 90-99%, плюс коронавірус. Другий місяць лікування. Сьогодні став на ноги", - додав медик.

Раніше ми повідомляли, що у Львові врятували маленького хлопчика, який ледь не втратив палець. Зазначається, що нещасний випадок стався під час відпочинку в Карпатах.

Також нещодавно ми писали, що у Дніпрі медики врятували дитину, яка проковтнула булавку. Медики рятували хлопчика незвичним способом.

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