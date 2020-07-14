В Днепре сильный ливень размыл дорогу: фото и видео инцидента

Ливень в Днепре размыл дорогу (фото: Telegram-канал "Днепр Сейчас")

Жители Днепра в очередной раз пострадали от непогоды

В ночь с 13 на 14 июля на Днепр обрушился мощный ливень, который стал причиной размытых дорог в городе. В частности, дороги размыло на Крестьянском спуске. Также от непогоды пострадало несколько домов.

Ночной ливень затопил еще дома по адресу Симферопольская, 19А. За полтора месяца сильные дожди размывают дороги на участке уже в третий раз. Об этом сообщает сайт города Днепра.

Ливень в Днепре размыл дорогу (фото: Telegram-канал "Днепр Сейчас")

Через 10 дней после ремонта, 28-го мая на Крестьянском спуске дожди сильно повредили дороги. В июне после сильного дождя снова появились провалы грунта, несколько деревьев упало и коммунальщикам пришлось все убирать.

Ливень в Днепре размыл дорогу (фото: Telegram-канал "Днепр Сейчас")

Размыло Крестьянский спуск, затопило подвалы дома Опубликовано Информатор Понедельник, 13 июля 2020 г.

Ливень в Днепре размыл дорогу (видео: facebook.com/informator.dp.ua/)

Напомним, из-за ливня Харьков ушел под воду. Дождь так затопил город, что из-за этого было парализовано движение транспорта. Кроме того, некоторые водители остались запертыми в своих машинах.

Местные ливневки не могли справиться с большим потоком воды и центральные улицы города (Пушкинская и Шевченко) превратились в реки. Также были затоплены проспекты Гагарина, Науки.

Ранее непогода разбушевалась под Ровно. Там прошел мощный ливень и шквальный ветер, который повалил много деревьев. Чтобы спасти ситуацию с затоплениями и завалами пришлось привлечь семь единиц спецтехники ГСЧС и 25 спасателей.